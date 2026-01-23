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Κέλλας - Ένταση στη Βουλή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με Λιακούλη: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:36 - 23 Ιαν 2026

Κέλλας - Ένταση στη Βουλή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με Λιακούλη: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων οδηγήθηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, κατά τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης.

Η κ. Λιακούλη ζήτησε εξηγήσεις για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο τοπικών εμβολιασμών, παρά την εξάπλωση της νόσου, κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να ανακόψει «τη λαίλαπα της ευλογιάς». «Σας ξέφυγε απολύτως. Αποτύχατε και μάλιστα παταγωδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Η απάντηση Κέλλα: Τα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ

Απαντώντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει εμβολιάσει τα ζώα με τα υπάρχοντα εμβόλια, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν διαθέτουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους αγρότες, με 167 εκατ. ευρώ ήδη διαθέσιμα για στήριξη, από τα οποία 62 εκατ. ευρώ αφορούν την αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τη θανατώση των ζώων τους. Υπογράμμισε δε ότι τα τρία εμβόλια που προτάθηκαν – τουρκικό, αιγυπτιακό και ιορδανικό – δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ.

Η κριτική της Λιακούλη: Σοκαριστική απόφαση η μη χρήση εμβολίων

Η Ευαγγελία Λιακούλη υποστήριξε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στον εμβολιασμό είναι σοκαριστική, παρά τις οδηγίες του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ, Όλιβερ Βάρχεϊ, με αποτέλεσμα να έχουν θανατωθεί μισό εκατομμύριο ζώα.

Η βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κρύβεται πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι μη εγκεκριμένο το εμβόλιο», προσθέτοντας ότι η επιστολή του επιτρόπου που αποκρύπτεται αναφέρει ότι αν δεν εμβολιαστούν τα ζώα, θα επιβληθούν κυρώσεις.

Η αντίδραση Κέλλα: Το εμβόλιο συστήνεται, δεν επιβάλλεται

Ο Χρήστος Κέλλας αντέτεινε ότι «αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα» και ότι η επικοινωνία με τον Όλιβερ Βάρχεϊ είναι καθημερινή. Σύμφωνα με τον υφυπουργό: «Στην επιστολή της 6ης Οκτωβρίου 2025, δεν γίνεται λόγος για υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Μιλά για συμπληρωματικό εργαλείο και το συστήνει, δεν το επιβάλλει. Το εμβόλιο για τη ζωονόσο της ανεμοβλογιάς δεν είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι σε απάντηση σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ. Αν εφαρμοστεί το σχέδιο εμβολιασμού στην Ελλάδα, θα επιβληθούν αυστηρά μέτρα, με απαγόρευση γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως της ΠΟΠ φέτας, και του κρέατος.

Απάντηση Λιακούλη: Μη εκμετάλλευση των εμβολίων της ΕΤΕ

Η Ευαγγελία Λιακούλη σχολίασε: «Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν αφήνεται ελεύθερο το εμβόλιο να το εκμεταλλευτούν ιδιώτες και δεν απαγορεύει στη κυβέρνηση να κάνει εμβολιασμούς, αλλά μας συστήνει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι είναι ακατάλληλα τα εμβόλια της ΕΤΕ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 15:19
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