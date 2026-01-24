Κέλλας για νέα ΚΥΑ για βοσκότοπους: Διαφάνεια και προστασία πραγματικών κτηνοτρόφων

Μια σημαντική θεσμική τομή για τον κτηνοτροφικό τομέα χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, τη νέα τροποποιητική ΚΥΑ 3378/2025 για τους βοσκότοπους, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλειου Κόκκαλη.

Όπως επισήμανε ο κ. Κέλλας, η νέα ΚΥΑ δεν αποτελεί απλή τεχνική ρύθμιση, αλλά ουσιαστική αλλαγή κανόνων που συνδέει τις ενισχύσεις με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον, ενισχύει τους ελέγχους, προστατεύει τους ευρωπαϊκούς πόρους από στρεβλώσεις και καταχρήσεις και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Σύνδεση ενισχύσεων με πραγματική παραγωγή

Η ΚΥΑ εισάγει αντικειμενικά, διοικητικά και οικονομικά κριτήρια που συνδέουν τον ορισμό του επιλέξιμου κτηνοτρόφου με τεκμηριωμένη παραγωγική δραστηριότητα. Η κατανομή των βοσκοτόπων πλέον βασίζεται σε διασταυρωμένα στοιχεία, όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος, φορολογικά δεδομένα και οικονομικές συναλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε πραγματικά εκμεταλλεύσιμα ζώα.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παραδόσεις γάλακτος ή κρέατος, προβλέπεται μηχανισμός ελέγχου της οικονομικής αντιστοιχίας μεταξύ εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι προστατεύονται.

Συμπληρωματική κατανομή και προστασία από ανωτέρα βία

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει τη συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων μόνο όταν υπάρχει επάρκεια σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση των παραγωγών. Παράλληλα, προβλέπεται προστασία για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω επιζωοτιών, φυσικών καταστροφών ή λόγων δημοσίου συμφέροντος, χωρίς επιβολή κυρώσεων.

Νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι και ηλεκτρονική παρακολούθηση

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα καταγράφονται πλήρως με βάση τη δήλωση του ζωικού τους κεφαλαίου. Από την επόμενη χρονιά θα εφαρμοστεί και η χρήση ηλεκτρονικών βώλων για ακριβή παρακολούθηση και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι όλες οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο εγκεκριμένο Action Plan και έχουν διαμορφωθεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η φετινή πληρωμή θα έχει υβριδικό χαρακτήρα, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ευρωπαϊκοί πόροι στους πραγματικούς κτηνοτρόφους

Καταλήγοντας, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι ανήκουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και σε αυτούς θα συνεχίσουν να κατευθύνονται, με κανόνες, ευθύνη και θεσμική σοβαρότητα. Όπως τόνισε, η νέα ΚΥΑ αποτελεί όφελος για τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ θωρακίζει τον κλάδο από καταχρηστικές πρακτικές.

Η ΚΥΑ 3378/2025 σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, μια νέα εποχή διαφάνειας, δικαιοσύνης και αξιοπιστίας στον ελληνικό κτηνοτροφικό τομέα.