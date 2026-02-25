Ξεκινά η ενεργοποίηση ιδιωτών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:30 - 25 Φεβ 2026

Ξεκινά η ενεργοποίηση ιδιωτών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
Κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 44441/2026, ΦΕΚ 971/Β/20-2-2026), ξεκινά η διαδικασία ενεργοποίησης του νέου θεσμού των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων που θεσπίστηκε στο τέλος του 2025 (ΚΥΑ 362534/2025, ΦΕΚ 7205/Β/31-12-2025), στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι θα συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου, στη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών, με σκοπό την πραγματοποίηση εργαστηριακών διαγνώσεων (screening και επιβεβαιωτικών), στην επιτόπια συλλογή στοιχείων για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της διασποράς της νόσου, στη διενέργεια απολυμάνσεων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, και στην επίβλεψη της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των ζώων μολυσμένων εκτροφών.

Η διαδικασία ενεργοποίησης των ιδιωτών εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων είναι απλή:

  • Οι Περιφέρειες υποβάλουν αιτιολογημένη εισήγηση ανά Περιφερειακή Ενότητα που πλήττεται από την ευλογιά στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
  • Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων επίσημων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων για διάστημα έως 3 μήνες.
  • Οι Περιφέρειες δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα ως εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι.
  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
  • Συνάπτεται σύμβαση έργου διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης μεταξύ της Περιφέρειας και του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου.

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα, β) να μην κατέχουν άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και να μην απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων, και γ) να μην υπηρετούν ως μισθωτοί κτηνίατροι στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αμοιβή των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων για κάθε επίσκεψη σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων καθορίζεται ως εξής:

  • Για εκμεταλλεύσεις με 1-50 ζώα: 28 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 1-50 ζώα σε ορεινές περιοχές: 56 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 51- 250 ζώα: 40 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 51- 250 ζώα σε ορεινές περιοχές: 69 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 251-500 ζώα: 53 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 251-500 ζώα σε ορεινές περιοχές: 81 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 500+ ζώα: 65 ευρώ.
  • Για εκμεταλλεύσεις με 500+ ζώα σε ορεινές περιοχές: 93 ευρώ.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων θα καλυφθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν 97 στρατιωτικοί κτηνίατροι για την ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς, μετά από συνεργία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Άμυνας.

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Στη μάχη κατά της ευλογιάς δεν περισσεύει κανείς. Μετά την ενεργοποίηση των στρατιωτικών κτηνιάτρων, προχωράμε με ένα ακόμη εργαλείο για την καταπολέμηση της νόσου. Η δυνατότητα συνδρομής εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων δίνει στις Περιφέρειες τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις δράσεις επιτήρησης στο πεδίο. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να τους ενεργοποιήσουν άμεσα, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα, καθώς το επόμενο διάστημα είναι το πλέον κρίσιμο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της πραγματικής απειλής για την κτηνοτροφία μας».

ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα

ΥΠΑΑΤ: 45 προσλήψεις για την ενίσχυση του μηχανισμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: 45 προσλήψεις για την ενίσχυση του μηχανισμού στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από ευλογιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τον περιορισμό των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από ευλογιά

Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

