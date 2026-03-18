Κλιμάκιο ΥΠΑΑΤ στην Μυτιλήνη - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Κλείνουν σφαγεία και παραληπτήρια γάλακτος για αφθώδη πυρετό

Ανάστατος παραμένει ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου, μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί, με τις αρχές να λαμβάνουν άμεσα αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Μετά την απαγόρευση εξόδου ζώων και γαλακτοκομικών προϊόντων ακόμα και στις αποσκευές ταξιδιωτών, οι τυροκόμοι αποφάσισαν, έπειτα από συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ότι από αύριο Πέμπτη 19/3 θα σταματήσουν την παραλαβή γάλακτος.

Ήδη από την Κυριακή έχουν κλείσει τα σφαγεία, με περίπου 70.000 αρνιά προοριζόμενα για τις πασχαλινές αγορές είτε να παραμένουν σε ψυγεία είτε να παραμένουν στους κτηνοτρόφους αν έχουν ήδη σφαγεί, δημιουργώντας σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο νησί.

Στη Μυτιλήνη σήμερα μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, για σύσκεψη στις 9:30 το πρωί στην Περιφέρεια, με κάλεσμα συμμετοχής προς τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου.

Την Παρασκευή θα ακολουθήσει επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρου Πρωτοψάλτη, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου και τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλο το νησί της Λέσβου εντάσσεται σε απαγορευμένη ζώνη, όπου εφαρμόζονται τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/687.

Συγκεκριμένα τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση μετακίνησης ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα) και διακίνησης προϊόντων ή ζωοτροφών εκτός του νησιού, ακόμα και σε προσωπικές αποσκευές.

Απαγόρευση μετακίνησης ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της Λέσβου.

Απαγόρευση σφαγής των ευαίσθητων ειδών στο νησί.

Θανάτωση όλων των ζώων ευαίσθητων ειδών σε μολυσμένες εκμεταλλεύσεις και καταστροφή των προϊόντων τους.

Τι είναι ο Αφθώδης Πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει δίχηλα ζώα όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια είδη. Η μετάδοση γίνεται μέσω άμεσης ή έμμεσης επαφής, μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, υποδημάτων, εξοπλισμού και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να γίνει και αερογενώς. Άγρια ζώα και τρωκτικά μπορούν επίσης να μεταφέρουν τον ιό.

Κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α ((ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2018/1882), δηλαδή νόσους που δεν ενδημούν στην ΕΕ και απαιτούν άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης. Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος για την παραγωγική ζωική βιομηχανία. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε τελευταία φορά το 2000-2001.