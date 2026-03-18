ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλιμάκιο ΥΠΑΑΤ στην Μυτιλήνη - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Κλείνουν σφαγεία και παραληπτήρια γάλακτος για αφθώδη πυρετό
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:36 - 18 Μαρ 2026

Κλιμάκιο ΥΠΑΑΤ στην Μυτιλήνη - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Κλείνουν σφαγεία και παραληπτήρια γάλακτος για αφθώδη πυρετό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανάστατος παραμένει ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου, μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί, με τις αρχές να λαμβάνουν άμεσα αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Μετά την απαγόρευση εξόδου ζώων και γαλακτοκομικών προϊόντων ακόμα και στις αποσκευές ταξιδιωτών, οι τυροκόμοι αποφάσισαν, έπειτα από συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ότι από αύριο Πέμπτη 19/3 θα σταματήσουν την παραλαβή γάλακτος.

Ήδη από την Κυριακή έχουν κλείσει τα σφαγεία, με περίπου 70.000 αρνιά προοριζόμενα για τις πασχαλινές αγορές είτε να παραμένουν σε ψυγεία είτε να παραμένουν στους κτηνοτρόφους αν έχουν ήδη σφαγεί, δημιουργώντας σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο νησί.

Στη Μυτιλήνη σήμερα μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, για σύσκεψη στις 9:30 το πρωί στην Περιφέρεια, με κάλεσμα συμμετοχής προς τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου.

Την Παρασκευή θα ακολουθήσει επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρου Πρωτοψάλτη, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου και τον επιχειρησιακό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλο το νησί της Λέσβου εντάσσεται σε απαγορευμένη ζώνη, όπου εφαρμόζονται τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/687.

Συγκεκριμένα τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Απαγόρευση μετακίνησης ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα) και διακίνησης προϊόντων ή ζωοτροφών εκτός του νησιού, ακόμα και σε προσωπικές αποσκευές.
  • Απαγόρευση μετακίνησης ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της Λέσβου.
  • Απαγόρευση σφαγής των ευαίσθητων ειδών στο νησί.
  • Θανάτωση όλων των ζώων ευαίσθητων ειδών σε μολυσμένες εκμεταλλεύσεις και καταστροφή των προϊόντων τους.

Τι είναι ο Αφθώδης Πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει δίχηλα ζώα όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια είδη. Η μετάδοση γίνεται μέσω άμεσης ή έμμεσης επαφής, μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, υποδημάτων, εξοπλισμού και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να γίνει και αερογενώς. Άγρια ζώα και τρωκτικά μπορούν επίσης να μεταφέρουν τον ιό.

Κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α ((ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2018/1882), δηλαδή νόσους που δεν ενδημούν στην ΕΕ και απαιτούν άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης. Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος για την παραγωγική ζωική βιομηχανία. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε τελευταία φορά το 2000-2001.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Λέσβος: Πάνω από 237 τόνοι τυροκομικών ξανά στην αγορά
Ειδήσεις

Λέσβος: Πάνω από 237 τόνοι τυροκομικών ξανά στην αγορά

Μυτιλήνη: Απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Αυστρία από τον Ιούνιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μυτιλήνη: Απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Αυστρία από τον Ιούνιο

Σχοινάς: Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι - Συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας για αφθώδη πυρετό
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι - Συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας για αφθώδη πυρετό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολιτική
23/06/2026 - 12:16

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:11

Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23/06/2026 - 12:10

ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 11:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Πολιτική
23/06/2026 - 11:53

Μανιάτης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:50

Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Άλλοι Αρθρογράφοι
23/06/2026 - 11:47

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου...

Πολιτική
23/06/2026 - 11:39

Τριάντα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα (video)

Αναλύσεις
23/06/2026 - 11:37

ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:35

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 11:21

Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:19

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

Οικονομία
23/06/2026 - 11:11

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/06/2026 - 11:07

H Πειραιώς Best in Business Transformation στα Project Management Awards 2026

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:03

TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/06/2026 - 10:58

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 10:47

Γερμανία: Η δημογραφική γήρανση προκαλεί ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα επαγγέλματα

Πολιτική
23/06/2026 - 10:46

Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ