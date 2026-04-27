Σχοινάς από το Λουξεμβούργο: Νέα ΚΑΠ, αγροτικό εισόδημα και «εθνική επανεκκίνηση» στο επίκεντρο

Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, με τη συμμετοχή του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος λαμβάνει για πρώτη φορά μέρος στις εργασίες του οργάνου στο νέο του χαρτοφυλάκιο. Ο ίδιος έχει διατελέσει στο παρελθόν Ευρωπαίος επίτροπος και πλέον ηγείται του εθνικού αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση, ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για την έναρξη μιας «εθνικής επανεκκίνησης» για την ελληνική γεωργία, η οποία, όπως είπε, συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Εστίασε ιδιαίτερα στις προοπτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2027, στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων, αλλά και στον ρόλο της γεωργίας στην πρόληψη των πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα έχει ενεργή και αξιόπιστη παρουσία στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι ευθύνη και τιμή να συμμετέχω για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Από την αρχή της θητείας μου μίλησα για μια εθνική επανεκκίνηση για την ελληνική γεωργία που θα οδηγήσει και στη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Η σημερινή ημερήσια διάταξη συνδέεται άμεσα με αυτόν τον στόχο».

Ο υπουργός ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2027, με έμφαση στη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος και στην αναζωογόνηση της υπαίθρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εξεταστούν οι τρόποι στήριξης της γεωργίας υπό τις δύσκολες διεθνείς συνθήκες, με ειδική αναφορά στο κόστος λιπασμάτων, ζωοτροφών και καυσίμων, υπογραμμίζοντας ότι, αν και έχουν γίνει εθνικές παρεμβάσεις, απαιτούνται πιο συντονισμένες ευρωπαϊκές λύσεις.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον ρόλο της γεωργίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας τη συμβολή της αγροτικής δραστηριότητας στην πρόληψη και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα έχει ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει συμφωνηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης προς τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαβεβαιώνοντας πως οι αγροτικές πληρωμές δεν θα διακοπούν.

Όπως τόνισε, «έχει συμφωνηθεί ένα πλήρες σχέδιο δράσης για τη μετάβαση από τον υφιστάμενο οργανισμό πληρωμών στη νέα ανεξάρτητη αρχή. Οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και η διαδικασία θα προχωρήσει χωρίς να επηρεαστούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η Ελλάδα εργάζεται εντατικά ώστε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της και να έχει ισχυρή παρουσία στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ. Η φωνή της χώρας θα είναι αξιόπιστη και παρούσα».