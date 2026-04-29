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Υψηλό διετίας για τα αγροτικά προϊόντα: Στενά του Ορμούζ και κλιματική κρίση φουσκώνουν τις τιμές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:56 - 29 Απρ 2026

Υψηλό διετίας για τα αγροτικά προϊόντα: Στενά του Ορμούζ και κλιματική κρίση φουσκώνουν τις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έχουν φτάσει σε υψηλά σχεδόν διετίας, καθώς το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σε συνδυασμό με ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν την παγκόσμια παραγωγή. Σύμφωνα με τον δείκτη Agriculture Spot του Bloomberg, η αγορά έχει επιστρέψει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023.

Πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αρκετά βασικά αγροτικά προϊόντα κινούνταν πτωτικά. Ωστόσο, οι συνθήκες άλλαξαν ριζικά, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος και περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο περιορισμός στη διαθεσιμότητα λιπασμάτων, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή και ενισχύει τους φόβους για νέα άνοδο στις τιμές των τροφίμων.

Σημαντικές πιέσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες υψηλής εξάρτησης από λιπάσματα, όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι. Η τιμή του σιταριού στα πιο ενεργά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχει ενισχυθεί κατά 11% από την έναρξη της σύγκρουσης, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο χρόνια. Αντίστοιχα, τα futures του καλαμποκιού έχουν αυξηθεί κατά 6% το τελευταίο δίμηνο, φτάνοντας σε υψηλό ενός έτους.

Έντονη είναι και η άνοδος σε άλλα βασικά αγροτικά προϊόντα. Το σογιέλαιο έχει καταγράψει άλμα σχεδόν 50% από την αρχή του έτους, επιστρέφοντας σε επίπεδα του 2022, ενώ το φοινικέλαιο ενισχύεται κατά 12%. Η άνοδος αυτή συνδέεται και με τη στάση μεγάλων παραγωγών, όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, που κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στην εγχώρια κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρατεταμένη ξηρασία σε κρίσιμες αγροτικές ζώνες, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα άνοδο των τιμών τροφίμων διεθνώς και αυξημένες πιέσεις στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 14:13
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