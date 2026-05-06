Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τυπογραφικό λάθος στις κλητεύσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ «αναβάθμισε» τα πλημμελήματα σε κακουργήματα

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (06/05), με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν 9 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία έλαβαν κλητεύσεις για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν οι εμπλεκόμενοι βουλευτές διαπίστωσαν ότι, ενώ στη δικογραφία η εμπλοκή τους αποδίδεται σε πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα διαβιβαστικά έγγραφα που έφτασαν στους νομικούς τους εκπροσώπους τους καλούσαν να απολογηθούν για κακουργήματα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ζήτημα κινητοποίησε άμεσα επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις πρώτες διευκρινίσεις να αποδίδουν την αναντιστοιχία σε λάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους οι διορθωμένες κλήσεις, στις οποίες αποτυπώνονται τα ορθά στοιχεία.

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επισημαίνουν ότι η σύγχυση προέκυψε από σφάλμα της Γραμματείας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφηκε εσφαλμένα το ύψος της φερόμενης ζημίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές διώκονται για κακουργηματικές πράξεις, αντί για πλημμελήματα.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι το λάθος εντοπίστηκε άμεσα, η Γραμματεία ενημερώθηκε και προχώρησε στη διόρθωσή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τυπική αστοχία που δεν επηρεάζει την ουσία της υπόθεσης ούτε θέτει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

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