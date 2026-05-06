ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τυπογραφικό λάθος στις κλητεύσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ «αναβάθμισε» τα πλημμελήματα σε κακουργήματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:04 - 06 Μάι 2026

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τυπογραφικό λάθος στις κλητεύσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ «αναβάθμισε» τα πλημμελήματα σε κακουργήματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (06/05), με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν 9 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία έλαβαν κλητεύσεις για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν οι εμπλεκόμενοι βουλευτές διαπίστωσαν ότι, ενώ στη δικογραφία η εμπλοκή τους αποδίδεται σε πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα διαβιβαστικά έγγραφα που έφτασαν στους νομικούς τους εκπροσώπους τους καλούσαν να απολογηθούν για κακουργήματα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ζήτημα κινητοποίησε άμεσα επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις πρώτες διευκρινίσεις να αποδίδουν την αναντιστοιχία σε λάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους οι διορθωμένες κλήσεις, στις οποίες αποτυπώνονται τα ορθά στοιχεία.

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επισημαίνουν ότι η σύγχυση προέκυψε από σφάλμα της Γραμματείας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφηκε εσφαλμένα το ύψος της φερόμενης ζημίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές διώκονται για κακουργηματικές πράξεις, αντί για πλημμελήματα.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι το λάθος εντοπίστηκε άμεσα, η Γραμματεία ενημερώθηκε και προχώρησε στη διόρθωσή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τυπική αστοχία που δεν επηρεάζει την ουσία της υπόθεσης ούτε θέτει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibpke250t1d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 21:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000
Ειδήσεις

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
11/08/2026 - 22:30

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ