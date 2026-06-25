ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας το 2024 – Λιγότερες εκτάσεις, περισσότερη παραγωγή ελιάς

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Πέμπτη (29/6) τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους 2024.

Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η συνολικά καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το έτος 2024 ανέρχεται σε 27.061,2 χιλιάδες στρέμματα. Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής:

− το 2024, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 58,7% της γεωργικής γης (15.894,9 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,6% (444,9 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 35,8% (9.675,0 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 3,9% (1.046,4 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση,

− το 2023, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 59,2% της γεωργικής γης (16.228,2 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,6% (444,5 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 35,3% (9.690,9 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 3,9% (1.065,0 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Οι μεταβολές στην έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης μεταξύ των ετών 2023 και 2024 των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο Χώρας, είναι:

− στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 1,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με σκληρό σιτάρι ανήλθαν σε 3.222,5 χιλ. στρέμματα το 2023 και 3.268,4 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στον αραβόσιτο, μείωση κατά 19,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραβόσιτο ανήλθαν σε 1.169,6 χιλ. στρέμματα το 2023 και 939,2 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στο βαμβάκι, μείωση κατά 2,5% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με βαμβάκι ανήλθαν σε 2.298,1 χιλ. στρέμματα το 2023 και 2.241,4 χιλ. στρέμματα το 2024, − στη μηδική, αύξηση κατά 3,0% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με μηδική ανήλθαν σε 1.669,3 χιλ. στρέμματα το 2023 και 1.719,7 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 4,0% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αμπέλια ανήλθαν σε 673,4 χιλ. στρέμματα το 2023 και 646,3 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στις πορτοκαλιές, μείωση κατά 0,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ανήλθαν σε 277,5 χιλ. στρέμματα το 2023 και 275,6 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στις ροδακινιές - νεκταρινιές, μείωση κατά 2,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ροδακινιές - νεκταρινιές ανήλθαν σε 347,2 χιλ. στρέμματα το 2023 και 338,9 χιλ. στρέμματα το 2024,

− στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 0,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ελαιώνες ανήλθαν σε 6.924,8 χιλ. στρέμματα το 2023* και 6.950,5 χιλ. στρέμματα το 2024.

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι μεταβολές στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο Χώρας, είναι:

− στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 1,1% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 1.010,3 και 1.021,7 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα,

− στον αραβόσιτο, μείωση κατά 21,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 1.375,5 και 1.077,2 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα,

− στο βαμβάκι, αύξηση κατά 1,8% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 699,1 και 711,4 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα,

− στις τομάτες, αύξηση κατά 10,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 676,2 και 745,2 χιλ. τόνοι τομάτας αντίστοιχα, − στα σταφύλια, μείωση κατά 7,0% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 680,0 και 632,4 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα,

− στον μούστο, μείωση κατά 14,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 256,9 και 220,2 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα,

− στα πορτοκάλια, αύξηση κατά 0,8% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 683,1 και 688,5 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα,

− στα μήλα, αύξηση κατά 3,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 327,1 και 337,9 χιλ. τόνοι μήλων αντίστοιχα, − στον ελαιόκαρπο, αύξηση κατά 21,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 2.286,0 και 2.781,2 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα,

− στο ελαιόλαδο, αύξηση κατά 10,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Ειδικότερα, το 2023* και το 2024 παρήχθησαν 230,4 και 255,6 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Αριθμός ζώων

Οι μεταβολές στον αριθμό των σημαντικότερων ειδών ζώων και πουλερικών, είναι:

− στα βοοειδή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 τα βοοειδή ανήλθαν σε 637.628 και 637.514 αντίστοιχα,

− στους χοίρους, αύξηση κατά 5,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 οι χοίροι ανήλθαν σε 705.933 και 743.002 αντίστοιχα, − στα πρόβατα, μείωση κατά 0,8% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.356.733 και 8.286.804 αντίστοιχα,

− στις αίγες, μείωση κατά 6,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 οι αίγες ανήλθαν σε 3.402.936 και 3.186.212 αντίστοιχα,

− στις όρνιθες, μείωση κατά 0,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι όρνιθες ανήλθαν σε 38.508.476 και 38.220.301 αντίστοιχα,

− στις γαλοπούλες, μείωση κατά 13,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι γαλοπούλες ανήλθαν σε 531.679 και 458.860 αντίστοιχα.

− στις κυψέλες μελισσών, αύξηση κατά 6,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι κυψέλες μελισσών ανήλθαν σε 2.022.054 και 2.161.086 αντίστοιχα.

− στις Γουνοφόρα ζώα, αύξηση κατά 0,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι κυψέλες μελισσών ανήλθαν σε 745.179 και 751.725 αντίστοιχα.

2. Παραγωγή κρέατος

Οι μεταβολές στην παραγωγή κρέατος ζώων και πουλερικών, είναι:

− στα βοοειδή, αύξηση κατά 7,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 40,7 και 43,7 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος αντίστοιχα,

− στους χοίρους – χοιρίδια, μείωση κατά 2,1% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 58,7 και 57,5 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος αντίστοιχα,

− στα πρόβατα, μείωση κατά 5,5% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 παρήχθησαν 43,4 και 41,0 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος αντίστοιχα,

− στις αίγες, μείωση κατά 18,6% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 παρήχθησαν 14,9 και 12,1 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,

− στα κουνέλια, μείωση κατά 10,6% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 1,7 και 1,6 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα,

− στα πουλερικά (εκτός στρουθοκαμήλων), αύξηση κατά 1,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 258,4 και 261,8 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα.

3. Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι μεταβολές της παραγωγής γάλακτος και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων (ενδεικτικά), είναι: − στο γάλα, μείωση κατά 4,3% το 2024 σε σχέση με το 2023.

Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 παρήχθησαν 1.867,8 και 1.787,6 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα, − στο μαλακό τυρί, αύξηση κατά 0,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 παρήχθησαν 224,5 και 226,6 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα, − στα αυγά, αύξηση κατά 0,8% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023* και το 2024 παρήχθησαν 1.507,0 και 1.518,7 εκατ. αυγά αντίστοιχα.

Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες μεταβολές του αριθμού των γεωργικών μηχανημάτων, είναι:

− στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 4,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι γεωργικοί ελκυστήρες ήταν 361.584 και 346.059 αντίστοιχα,

− στις σπαρτικές μηχανές, αύξηση κατά 2,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι σπαρτικές μηχανές ήταν 56.455 και 57.713 αντίστοιχα,

− στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 9,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 τα ψεκαστικά μηχανήματα ήταν 237.738 και 215.475 αντίστοιχα,

− στις αντλίες αρδεύσεων, αύξηση κατά 0,6% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 οι αντλίες αρδεύσεων ήταν 229.048 και 230.392 αντίστοιχα.

− στα αρδευτικά συγκροτήματα, αύξηση κατά 3,2% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2023 και το 2024 τα αρδευτικά συγκροτήματα ήταν 377.697 και 389.769 αντίστοιχα.