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Σκληρό μήνυμα Σχοινά: Η ανοχή τελείωσε – Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:56 - 08 Ιουλ 2026

Σκληρό μήνυμα Σχοινά: Η ανοχή τελείωσε – Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν

Reporter.gr Newsroom
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Διπλό μήνυμα, τόσο προς τον αγροτικό κόσμο όσο και προς όσους εκμεταλλεύθηκαν τις αδυναμίες του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την τοποθέτησή του στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής.

Από τη μία πλευρά ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης ύψους άνω των 61 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, ενώ από την άλλη επανέλαβε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των παράνομων επιδοτήσεων και των φαινομένων καταχρηστικής αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων.

Χρηματοδότηση για την ενίσχυση των παραγωγών

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των επτά μεγαλύτερων δικαιούχων της σχετικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα ενισχυθούν με επιπλέον περίπου 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, διαμορφώνοντας συνολικό πακέτο στήριξης που υπερβαίνει τα 61 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της διαπραγματευτικής προσπάθειας της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Στις Βρυξέλλες κανείς δεν χαρίζει πόρους. Τους διεκδικείς, τους τεκμηριώνεις και τους κερδίζεις. Και η Ελλάδα αρχίζει ξανά να το κάνει με επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς στην αντιμετώπιση των υποθέσεων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα παρατυπιών.

«Η ανοχή τελείωσε. Οι επιτήδειοι τελείωσαν. Τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση, παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 2.900 υποθέσεις βρίσκονται σήμερα υπό διερεύνηση, με την εκτιμώμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 69 εκατ. ευρώ, ενώ σε 1.151 περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις.

Νέο μοντέλο στις αγροτικές ενισχύσεις

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων, με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι η χώρα περνά πλέον σε μια νέα φάση, όπου προτεραιότητα αποτελεί η ορθή κατανομή των κοινοτικών πόρων.

«Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα, επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι σε όσους εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος.

«Δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, περισσότεροι πραγματικοί δικαιούχοι έλαβαν αυξημένες ενισχύσεις.

Νέο ΟΣΔΕ με ψηφιακές διασταυρώσεις

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι εντός του Ιουλίου θα τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, το οποίο θα βασίζεται σε διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το νέο μοντέλο θα αξιοποιεί προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις δεδομένων και πληροφορίες από δημόσια μητρώα, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας.

«Ο στόχος μας είναι να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα», υπογράμμισε.

Το βλέμμα στη νέα ΚΑΠ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει μόνο τη διατήρηση των υφιστάμενων πόρων, αλλά και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τον πρωτογενή τομέα.

«Δεν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διαφυλάξουμε απλώς όσα έχουμε. Πηγαίνουμε για να διαμορφώσουμε την αγροτική παραγωγή που θέλουμε να έχουμε», ανέφερε, ζητώντας μια Κοινή Αγροτική Πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των πολιτικών τους.

«Νέο εθνικό συμβόλαιο για την παραγωγή»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ελληνική γεωργία βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική ευκαιρία ανασυγκρότησης, κάνοντας λόγο για μια ιστορική συγκυρία που μπορεί να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα.

«Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή. Ένα σχέδιο που θα κοιτάζει προς το 2035 και όχι προς τις επόμενες εκλογές», δήλωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η τρέχουσα περίοδος μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 12:30
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