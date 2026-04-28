ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ για ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

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Στην καταβολή 20,68 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026 προχωρά σήμερα 28/4 η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την Αρχή, η πληρωμή αφορά τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2026. Το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται σε 20.683.487,16 ευρώ.

Παράλληλα, στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη η ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026».

Μέσω της εφαρμογής, οι αγρότες μπορούν να βλέπουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων diesel κίνησης που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής ΕΦΚ. Στην ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης»