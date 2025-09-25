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Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ «ξαναχτυπά»: Με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο αποκαλύφθηκε το νέο, κίτρινο λογότυπο στη φανέλα της ΑΕΚ (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:31 - 25 Σεπ 2025

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ «ξαναχτυπά»: Με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο αποκαλύφθηκε το νέο, κίτρινο λογότυπο στη φανέλα της ΑΕΚ (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Χαρά σε εκατομμύρια φιλάθλους της ΠΑΕ ΑΕΚ μοίρασε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Ο Μέγας Χορηγός της ομάδας «ντύθηκε» στα χρώματα του συλλόγου και πλέον το λογότυπό του δεσπόζει στη φανέλα της ΑΕΚ σε κιτρινόμαυρες αποχρώσεις.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, θέλοντας να ικανοποιήσει τους φιλάθλους της ομάδας.

Η αποκάλυψη της νέας φανέλας έγινε σε ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο και συμπρωταγωνιστές τους Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ντέρεκ Κουτέσα, Χάρολντ Μουκουντί, Αλμπέρτο Μπρινιόλι και Σταύρο Πήλιο.

Δείτε το βίντεο:

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