Η Λάρισα μπαίνει στον… χάρτη της Formula 1 – Το showcar της McLaren F1 Team θα βρίσκεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης

Το εντυπωσιακό showcarτης McLaren F1 Team
Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.
Προσομοιωτές Formula 1
Διαδραστικά παιχνίδια
Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στα Ιωάννινα
Πριν από τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε στάση στα Ιωάννινα. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε talk of the town, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στο Κάστρο Γλυκήδων, όπου βρισκόταν ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος με το showcar, για να ζήσει στους ρυθμούς της Formula 1.
Η ομάδα του ΟΠΑΠ με το showcarτης McLaren F1 Team
Δείτε το βίντεο:
Μετά τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team θα κάνει… pit stop στην Πάτρα, την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα