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Η Λάρισα μπαίνει στον… χάρτη της Formula 1 – Το showcar της McLaren F1 Team θα βρίσκεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης
Ουρές στα Ιωάννινα για το showcar της McLaren F1 Team
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:33 - 02 Οκτ 2025

Η Λάρισα μπαίνει στον… χάρτη της Formula 1 – Το showcar της McLaren F1 Team θα βρίσκεται την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, έρχεται η σειρά της Λάρισας για να ζήσει την απόλυτη εμπειρία Formula 1. Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη θεσσαλική πρωτεύουσα, την ερχόμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, έχει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Η καρδιά του Roadshow θα χτυπά στην κεντρική πλατεία Λάρισας, όπου θα βρίσκεται το showcar της McLaren F1 Team, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 10:00 μέχρι της 18:00. Εκεί, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

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Το εντυπωσιακό showcarτης McLaren F1 Team

Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

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Προσομοιωτές Formula 1
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Διαδραστικά παιχνίδια

Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στα Ιωάννινα

Πριν από τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε στάση στα Ιωάννινα. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε talk of the town, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στο Κάστρο Γλυκήδων, όπου βρισκόταν ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος με το showcar, για να ζήσει στους ρυθμούς της Formula 1.

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Η ομάδα του ΟΠΑΠ με το showcarτης McLaren F1 Team

Δείτε το βίντεο:

Μετά τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team θα κάνει… pit stop στην Πάτρα, την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 11:46
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