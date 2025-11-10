ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:59 - 10 Νοε 2025

Το μεγαλύτερό βήμα τους μέχρι το επόμενο έκαναν οι δρομείς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα διήμερο γεμάτο χιλιάδες χαμόγελα, αμέτρητες συγκινήσεις και δυνατές στιγμές έζησαν οι 76.000 συμμετέχοντες του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, έδωσε για ακόμη μια χρονιά το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη διοργάνωση, προσφέροντας εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.    

Ως Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τα τελευταία 15 χρόνια, ο ΟΠΑΠ βρέθηκε δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες, εμψυχώνοντάς τους να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα τους μέχρι το επόμενο. Πραγματοποίησε ειδικά warm up sessions στο Ζάππειο, ώστε οι δρομείς να πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης έχοντας κάνει την κατάλληλη προθέρμανση, ενώ στη διάρκεια της διαδρομής ένωσε τα βήματά τους με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo.

opap-2_e647c.jpg
Δρομείς στα 10χλμ ΟΠΑΠ
opap-3_89b74.jpg
Δρομείς στα 5χλμ
opap-4_814fb.jpg
Warm up sessions από τον ΟΠΑΠ

Όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο του ΟΠΑΠ, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου, μετέτρεψαν σε ανάμνηση την παρουσία τους στον Μαραθώνιο της Αθήνας, παίρνοντας ως ενθύμιο το αποτύπωμα του παπουτσιού τους, αλλά και tote bags με μηνύματα για τη χαρά της συμμετοχής και την αξία του αθλητισμού. Παράλληλα, μπορούσαν να απολαύσουν κεράσματα, να δοκιμάσουν face και body painting, και να κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες.

opap-5_2f0e4.jpg
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
opap-6_670b6.jpg
Το περίπτερο του ΟΠΑΠ πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες
Opap-7_30ad5.jpg
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, με τους ΟΠΑΠ Champions, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Ευαγγελία Αναστασιάδου και Απόστολο Χρήστου
Opap-8_fefa5.jpg
Ο Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Lukas Antos, βραβεύει τη Σταματία Νούλα, νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μαραθώνιου δρόμου
opap-9_3dac9.jpg
Ο Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, βραβεύει την Παναγιώτα Βλαχάκη, που τερμάτισε 2η στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Μαζική συμμετοχή στα 10χλμ ΟΠΑΠ και στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της υφηλίου έδωσαν κι εφέτος δυναμικό παρών στον αγώνα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου.

opap-10_70dd6.jpg
Ο Chief Sales, & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ματθαίος Ματθαίου, βραβεύει τον Marius Abele, που τερμάτισε 2ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
opap-11_e0b4e.jpg
Ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, βραβεύει τον Γιώργο Τάσση, που τερμάτισε 3ος στον αγώνα 10χλμ ΟΠΑΠ
opap-12_14516.jpg
Ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, με τον νικητή των 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, Κωνσταντίνο Βεδουρά
opap-13_590a7.jpg
Ο Sponsorships Director του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας, ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης και ο Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ, Μανώλης Σταυρουλάκης
opap-14_30d18.jpg
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
opap-15_678a2.jpg
Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή, με τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μ., και τον αγώνα των 10χλμ ΟΠΑΠ, που είχαν μαζική συμμετοχή.

{https://youtube.com/shorts/9aBs_NhCVfk?si=K8is9ZxrTv1k4KEL}

Νικητής της κλασικής διαδρομής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος με χρόνο 2:20:10 , ενώ στις γυναίκες η Σταματία Νούλα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας με χρόνο 2:39:28.

opap-16_c6a91.jpg
Δρομείς παίρνουν ως αναμνηστικό το αποτύπωμα του παπουτσιού τους
opap-17_e0946.jpg
Totebags με εμψυχωτικά μηνύματα από τον ΟΠΑΠ
opap-18_10159.jpg
Facepainting στο περίπτερο του ΟΠΑΠ

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 19:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)

Η Billie Kark συστήνεται στο κοινό μέσα από 5 facts - Μια μαγική μουσική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Billie Kark συστήνεται στο κοινό μέσα από 5 facts - Μια μαγική μουσική βραδιά με την υπογραφή της Allwyn

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πήλιος και Καλοσκάμης στο Allwyn Game Time σε ένα επεισόδιο για πρωταθλητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ