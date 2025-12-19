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Allwyn: Προχώρησε στην απόκτηση 351.964 μετοχών του ΟΠΑΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11:06 - 19 Δεκ 2025

Allwyn: Προχώρησε στην απόκτηση 351.964 μετοχών του ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Στην αγορά 351.964 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε την Πέμπτη 18/12 η Allwyn με αντίτιμο 6.402.612,32 ευρώ.

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 18 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 18 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 351.964 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,1911 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.402.612,32 ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs). Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

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