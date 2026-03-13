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ΟΠΑΠ: Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και κωδικού ΟΑΣΗΣ μετά τη διασυνοριακή μετατροπή
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:52 - 13 Μαρ 2026

ΟΠΑΠ: Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας και κωδικού ΟΑΣΗΣ μετά τη διασυνοριακή μετατροπή

Reporter.gr Newsroom
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«Σε συνέχεια των ανακοινώσεών της από 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025 και 8 Ιανουαρίου 2026, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Συμμετοχών A.E.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής (η «Διασυνοριακή Μετατροπή») δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Μετατραπείσα Εταιρεία») αναμένεται να λάβει χώρα στις 16 Μαρτίου 2026, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών και διατυπώσεων», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΠΑΠ.    

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

«Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, η εταιρική επωνυμία της Μετατραπείσας Εταιρείας θα είναι “Allwyn AG” και οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κωδικό ΟΑΣΗΣ: “ALWN”. Η αλλαγή των σχετικών στοιχείων διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να λάβει χώρα στις 17 Μαρτίου 2026.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής».

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