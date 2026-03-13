ΕΣΗΕΑ: Οικονομικό βοήθημα σε άνεργα μέλη για το Πάσχα - Οι δικαιούχοι

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα, τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως και τα ανήλικα παιδιά των αποβιωσάντων μελών, ενόψει των εορτών των Πάσχα.

Ακολούθως, παρατίθενται οι δικαιούχοι, τα ποσά, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος λήψης των βοηθημάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Βοήθημα 270,00 ευρώ, πλέον 50,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, θα λάβουν:

Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι ή σε επίσχεση, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ ΚΑΙ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (για τις περιπτώσεις που υπάρχει εισόδημα συζύγου), έως 10.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικής βοήθειας είναι η ενεργή σύνδεση του αιτούντος με το σωματείο, δηλαδή να έχει ανανεώσει την ταυτότητα μέλους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2024 ή/και 2025 (εφόσον έχει υποβληθεί και δεν έχει κατατεθεί στις υπηρεσίες μας) και την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2026).

Β) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

Όσοι άνεργοι λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα επίδομα ανεργίας ή επίσχεσης.

ανεργίας ή επίσχεσης. Άνεργοι που απολύθηκαν πρόσφατα και δικαιούνται να λάβουν δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους.

και δικαιούνται να λάβουν δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους. Άνεργοι που απολύθηκαν και έλαβαν ή λαμβάνουν αποζημίωση απόλυσης.

απόλυσης. Όσοι συνάδελφοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000,00 ευρώ .

συνολικής αντικειμενικής αξίας . Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει συνολικά άνω των 5.000,00 ευρώ, υπό μορφή τακτικών βοηθημάτων ή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

ευρώ, υπό μορφή τακτικών βοηθημάτων ή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν επιστρέψει ποσά που έχουν λάβει στο παρελθόν ως προσωρινή διευκόλυνση ή έχουν λάβει βοηθήματα έχοντας υποβάλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις για τα εισοδήματά τους.

που έχουν λάβει στο παρελθόν ως προσωρινή διευκόλυνση ή έχουν λάβει βοηθήματα έχοντας υποβάλει για τα εισοδήματά τους. Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε μακροχρόνια επίσχεση εργασίας και εργάζονται σε άλλον εργοδότη ή αυτοαπασχολούνται .

και . Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πληρώσει συνδρομές την τελευταία δεκαετία.

Τα μέλη που λαμβάνουν σύνταξη άγαμης θυγατέρας .

. Τα μέλη που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Χορηγείται βοήθημα, 270,00 ευρώ σε κάθε ανήλικο παιδί αποβιώσαντος μέλους της ΕΣΗΕΑ, για τις εορτές του Πάσχα.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση

Να ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ ο αποβιώσας γονέας.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του εν ζωή γονέα και των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ, πλέον 1.000,00 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

και των δικαιούχων για κάθε ανήλικο παιδί. Το βοήθημα για τον πρώτο χρόνο μετά τον θάνατο του μέλους, θα δίνεται ανεξάρτητα αν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αποβιώσαντος ξεπερνά το όριο των 20.000 ευρώ.

μετά τον θάνατο του μέλους, συνολικό οικογενειακό του αποβιώσαντος το όριο των 20.000 ευρώ. Να κατατεθούν από τον/την εν ζωή σύζυγο όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, εκκαθαριστικό σημείωμα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ παιδιού).

Το βοήθημα αυτό θα δίνεται και στα θετά και τα αναγνωρισμένα παιδιά του αποβιώσαντος γονέα υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Τρόπος λήψης των βοηθημάτων

Όλες οι αιτήσεις για τα βοηθήματα ανέργων και παιδιών αποβιωσάντων μελών θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, στο anergia@esiea.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΑΣΧΑ 26

ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΝΑ ΑΠΟΒ ΜΕΛΟΥΣ 2026

Όλα τα εν επισχέσει μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις Οικονομικές Υπηρεσίες, στο logistirio@esiea.gr.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) λήγει την Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026.