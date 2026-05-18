ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:22 - 18 Μάι 2026

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους και τις ιδέες πίσω από το πρόγραμμα Forward, που συμπληρώνει 10 χρόνια και αγκαλιάζει πλέον 100 επιχειρήσεις.

Τα Forward Awards 2026 δεν ήταν απλώς μια επετειακή εκδήλωση, αλλά μια επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αποκτήσει το πρόγραμμα Forward, το οποίο εδώ και μια δεκαετία ενισχύει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

2_41664.jpg

Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece και Regional Managing Director for Europe της Endeavor, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, Chairwoman Endeavor Greece/UNESCO Goodwill Ambassador for the Protection and Promotion of Culture/Chairwoman, Phāea, John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Η εκδήλωση, που πραγματοποίησε η Allwyn Hellas, αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το οικοσύστημα του Forward, το οποίο έφτασε στο ορόσημο των 100 εταιρειών.

3_43869.jpg

John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA

Στη διάρκεια των εφετινών Forward Awards, βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την αναπτυξιακή πορεία και τις επιδόσεις τους, ενώ ανακοινώθηκαν 19 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

4_4d5a0.jpg

Οι επιχειρηματίες που βραβεύτηκαν στα Forward Awards 2026: Κωνσταντίνος Νικόλαρος, Συνιδρυτής και CEO της Pharm24, Κωνσταντίνος Βαβλιάκης, Συνιδρυτής και Chief Technology Officer της Pharm24, Αντώνης Βεζύρογλου, Ιδρυτής & CEO της Vezyroglou Farm, Νίκος Μουτσουρούφης, Ιδρυτής και CEO της Mailo’s The Pasta Project, Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterra, Αριστοτέλης Ιγνατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ari Foods

Στα highlights της βραδιάς ήταν η παρουσία του κ. John Josephakis, Global VP of HPC / AI / Supercomputing της NVIDIA, ως keynote speaker. Μέσα από την τοποθέτησή του, φώτισε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες σε ένα ταχέως

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

{https://www.youtube.com/watch?v=9Oktjmyo9eg}

Οι 19 νέες επιχειρήσεις που ενισχύουν το οικοσύστημα του Forward

Οι νέες εταιρείες του προγράμματος Forward είναι οι: Access Fashion, Alterra, Ask2Travel,​AXF (Attrattivo)​, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ouzo Plomari, Petrou Nuts,

Rezos Brands, Rodoula, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT​Services​, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo​Bakers​​​.

5_14b13.JPG

O Μιλτιάδης Κορνάρος, Investor / Strategic Advisor στην Orbis Advisors, που έλαβε το βραβείο «Κορυφαίος Μέντορας»

Για τις 19 νέες επιχειρήσεις, σημείο αναφοράς αποτελούν τα success stories των εταιρειών που ήδη συμμετέχουν στο Forward, οι οποίες, αξιοποιώντας τη στήριξη και τις συνέργειες του προγράμματος, κατάφεραν να αναπτυχθούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν ουσιαστική αξία στην αγορά.

6_96b3f.jpg

Allwyn Forward Awards 2026

Η δυναμική τους πορεία αποτυπώνεται και σε μετρήσιμα αποτελέσματα: από το 2016 έως σήμερα, οι επιχειρήσεις του Forward έχουν δημιουργήσει 3.961 άμεσες θέσεις εργασίας, στηρίζουν έμμεσα 27.453 θέσεις μέσω των συνεργασιών τους, ενώ έχουν ενισχύσει τον κύκλο εργασιών τους κατά περισσότερα από 684 εκατομμύρια ευρώ — επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον ρόλο του προγράμματος ως καταλύτη ανάπτυξης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι 100 επιχειρήσεις του Forward, που πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026, κατέδειξαν ότι η επόμενη μέρα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής διαμορφώνεται μέσα από συνεργασίες, κοινό όραμα και συνεχή εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

Allwyn: Έγκριση μερίσματος €0,50 ανά μετοχή από τους μετόχους και μεταφορά έδρας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Έγκριση μερίσματος €0,50 ανά μετοχή από τους μετόχους και μεταφορά έδρας

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Adriatique στην Αθήνα - Διαγωνισμός του allwyn.gr για διπλές προσκλήσεις
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση των Adriatique στην Αθήνα - Διαγωνισμός του allwyn.gr για διπλές προσκλήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ