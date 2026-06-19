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Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:41 - 19 Ιουν 2026

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες φίλαθλοι, content creators και κορυφαίοι αθλητές σε μια γιορτή ποδοσφαίρου για τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.

Με φόντο τις γεμάτες εξέδρες του ιστορικού γηπέδου της Ριζούπολης και οδηγό το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το ποδόσφαιρο απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σε μια βραδιά όπου το ποδοσφαιρικό πάθος συνδυάστηκε με την αξία της προσφοράς, η ΜΠΑΜ FC και η Allwyn ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός αγώνα.

Με επίκεντρο το μήνυμα «Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη», το Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn δεν χάρισε μόνο θέαμα, αλλά ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης.

Οι δύο ομάδες με αρχηγούς τους Karpouzis και Madney, έχοντας στα ρόστερ τους αγαπημένους content creators, καταξιωμένους αθλητές και ποδοσφαιριστές της ΜΠΑΜ FC, παρατάχθηκαν μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους και χάρισαν πλούσιο θέαμα και δυνατές στιγμές.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της Team Madney, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε τόση σημασία καθώς ο πραγματικός νικητής ήταν η Υπευθυνότητα και το fair play.

Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια και την πώληση της συλλεκτικής φανέλας, θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο τους.

«Το μέτρο δεν είναι περιορισμός. Είναι δύναμη!»

Από νωρίς το απόγευμα, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία. Η ομάδα της Allwyn υποδεχόταν τον κόσμο στο περίπτερο του Responsible Gaming, τον ενημέρωνε για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και πρόσφερε αναμνηστικά δώρα σε όσους συμμετείχαν σε σχετικό κουίζ.

Στο ημίχρονο, οι φίλαθλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ποδοσφαιρικά challenges και να κερδίσουν συλλεκτικές εμφανίσεις.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/fUm_f6uLlTg}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

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Team Madney

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Team Karpouzis

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Θανάσης Πασσάς και Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν

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Το Υπεύθυνο Παιχνίδι πρωταγωνίστησε στο Charity Game ΜΠΑΜ FC powerded by Allwyn

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Οι αρχηγοί των δύο ομάδων Karpouzis και Madney με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο

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Ο MVP του αγώνα Ευτύχης Μπλέτσας

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Απονομή κυπέλλου από τον Sponsorships Director της Allwyn, Γιώργο Ζούμα

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Απονομή κυπέλλου από τον Sponsorships Director της Allwyn, Γιώργο Ζούμα

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Πανηγυρισμοί από την ομάδα του Madney

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Η ομάδα της Allwyn

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Οι φίλαθλοι συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά challenges

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