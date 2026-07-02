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ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
14:58 - 02 Ιουλ 2026

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση κλάδου της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και την εισφορά του στη 100% θυγατρική της εταιρεία, «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και αφορά την έγκριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 37.995.456 ευρώ, η συνολική αξία των ακινήτων του κλάδου σε 125.284.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία τους διαμορφώνεται σε 87.077.349,71 ευρώ.

Επίσης, η απόφαση προβλέπει την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

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