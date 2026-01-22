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Εθνική Ασφαλιστική: Έτος σταθεροποίησης το 2026 – Έρχεται το πενταετές πλάνο δυναμικής ανάπτυξης
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16:51 - 22 Ιαν 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Έτος σταθεροποίησης το 2026 – Έρχεται το πενταετές πλάνο δυναμικής ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
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Έτος σταθεροποίησης αποτελεί το 2026 για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία, μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει περάσει στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει ένα πενταετές δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, σε δημοσιογραφική συνάντηση.
Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της εταιρείας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, με έμφαση στον κλάδο Υγείας και τις δεσμεύσεις του Solvency II, ο κ. Μαζαράκης αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, εταιρική κουλτούρα και δίκτυο.

Κεντρικός άξονας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με αναβάθμιση του βασικού συστήματος ασφαλίσεων και αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στις ομαδικές ασφαλίσεις και στις μικρές αποζημιώσεις έως 100 ευρώ, με στόχο τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, το 2024 υλοποιήθηκε οργανωτικός ανασχεδιασμός, με μείωση των διοικητικών επιπέδων από εννέα σε πέντε και ενίσχυση της αποδοτικότητας. Όπως τόνισε, η φιλοσοφία μετατοπίζεται στην επιβράβευση της απόδοσης και στη λειτουργία βάσει δεδομένων.

Αναφερόμενος στο δίκτυο, ξεκαθάρισε ότι η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει προσηλωμένη στο έμμεσο μοντέλο και στο bancassurance, χωρίς δραστηριοποίηση στις απευθείας διαδικτυακές πωλήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα τα κανάλια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κλάδο Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον ασφαλιστικό τομέα. Υπογράμμισε ότι απαιτείται εθνική στρατηγική με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναφέρθηκε σε στρεβλώσεις όπως η φορολογία ασφαλίστρων, ο ΦΠΑ και η απουσία ενιαίων συμφωνιών νοσηλείας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας για τον έλεγχο κόστους και τη διαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά τα ισόβια συμβόλαια, ανέφερε ότι η μέση αύξηση για όσα ανανεώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα διαμορφωθεί στο 6,8%, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Ιούλιο, ανάλογα με την εξέλιξη του κόστους Υγείας. Στα ετησίως ανανεούμενα, οι αυξήσεις θα κινούνται γύρω στο 3%.

Για τη μετάβαση από το CVC στην Τράπεζα Πειραιώς, σημείωσε ότι η νέα μετοχική σύνθεση προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, οικονομίες κλίμακας και ισχυρότερη εμπορική παρουσία. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής ονόματος ή εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη και κερδοφόρα, επισημαίνοντας πως «δεν γίνεται να πουλάς 100 και να σου κοστίζει 110», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων αναδιάρθρωσης και εξαγορών στον κλάδο Υγείας.

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