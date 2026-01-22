Χουάνγκ (Nvidia): Η άνθηση της ΤN θα δημιουργήσει «εξαψήφιους μισθούς» - Τα «ασφαλή» επαγγέλματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας με «εξαψήφιες αποδοχές» για όσους απασχολούνται στην κατασκευή των εργοστασίων που τη στηρίζουν, αποτελώντας ακόμη έναν κορυφαίο επιχειρηματικό ηγέτη που προτρέπει τους εργαζόμενους να στραφούν στα τεχνικά επαγγέλματα, την ώρα που η AI επηρεάζει θέσεις γραφείου.

Ο Χουάνγκ, μία από τις πλέον ισχυρές φωνές στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, υιοθέτησε αισιόδοξο τόνο σχετικά με τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, μιλώντας την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών στην ιστορία της ανθρωπότητας και θα δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας», δήλωσε. «Το υπέροχο είναι ότι οι θέσεις αυτές αφορούν τεχνικά επαγγέλματα. Θα χρειαστούμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, εργαζόμενους στις κατασκευές και στον χάλυβα, τεχνικούς δικτύων και ανθρώπους που θα εγκαθιστούν και θα εξοπλίζουν τα μηχανήματα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρατηρείται «ιδιαίτερα έντονη άνθηση» στον συγκεκριμένο τομέα, με τους μισθούς να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

«Μιλάμε, λοιπόν, για εξαψήφιες αμοιβές για ανθρώπους που κατασκευάζουν εργοστάσια μικροτσίπ, εργοστάσια υπολογιστών ή εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας λόγω AI

Το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας κυριάρχησε στις συζητήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αυτή την εβδομάδα, καθώς εκτιμάται ότι η τεχνολογία συνέβαλε σε σχεδόν 55.000 απολύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου από τη συμβουλευτική εταιρεία Challenger, Gray & Christmas.

Μεταξύ των εταιρειών που επικαλέστηκαν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως λόγο για απολύσεις το 2025 συγκαταλέγονται η Amazon, η Salesforce, η Accenture και η Lufthansa.

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Τρίτη ότι η AI «χτυπά την αγορά εργασίας σαν τσουνάμι και οι περισσότερες χώρες και επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμένες».

Τα τεχνικά επαγγέλματα πιο ασφαλή από την αυτοματοποίηση

Ωστόσο, έρευνα της Microsoft το 2025 κατέδειξε ότι τα χειρωνακτικά επαγγέλματα είναι τα λιγότερο πιθανό να αυτοματοποιηθούν και, συνεπώς, πιο προστατευμένα από περικοπές και απολύσεις. Μεταξύ των επαγγελμάτων που αναφέρονται περιλαμβάνονται αιμολήπτες, βοηθητικό προσωπικό, ελαιοχρωματιστές, σοβατζήδες και μηχανικοί πλοίων.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 200.000 συνομιλίες με το Microsoft Bing Copilot, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, εξετάζοντας το πόσο συχνά οι χρήστες ζητούσαν βοήθεια από το chatbot για την ολοκλήρωση εργασιών. Τα επαγγέλματα που απαιτούν φυσική εργασία, είτε με ανθρώπους είτε με μηχανήματα, εμφάνισαν τη μικρότερη εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Όλοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια καλή ζωή. Δεν χρειάζεται να έχεις διδακτορικό στην επιστήμη των υπολογιστών για να το πετύχεις», τόνισε ο Χουάνγκ.

Στροφή στην επαγγελματική εκπαίδευση

Η Ροξάνα Μινζάτου, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κοινωνικά δικαιώματα, τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, δήλωσε στο CNBC, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ότι οι νέοι θα πρέπει να στραφούν στην επαγγελματική εκπαίδευση για να εξασφαλίσουν θέσεις στα τεχνικά επαγγέλματα.

«Υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην επαγγελματική κατεύθυνση. Έχω συζητήσει με τη βιομηχανία ημιαγωγών — αυτούς που παράγουν τα μικροτσίπ επικοινωνίας. Αναζητούν 75.000 επαγγελματικά καταρτισμένους εργαζόμενους — τεχνικούς και άτομα με διαφορετικού τύπου πτυχία», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για το αν η AI αφαιρεί θέσεις εισαγωγικού επιπέδου και δυσκολεύει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, απάντησε: «Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για το κατά πόσο η νέα γενιά θα μπορέσει να αποκτήσει τις σωστές δεξιότητες».

Η Gen Z και τα τεχνικά επαγγέλματα

Τα τεχνικά επαγγέλματα φαίνεται να γίνονται πιο ελκυστικά για τη Generation Z — όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 — εν μέρει λόγω του υψηλού κόστους απόκτησης πτυχίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC Make It το 2025, το ετήσιο κόστος φοίτησης σε τετραετές δημόσιο πανεπιστήμιο εντός πολιτείας αυξήθηκε κατά περίπου 30% μεταξύ 2011 και 2023.

«Υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια λιγότεροι φοιτητές σε παραδοσιακά τετραετή πανεπιστήμια σήμερα σε σχέση με το 2011», δήλωσε στο CNBC Make It ο Νικ Τρέμπερ, επικεφαλής οικονομολόγος της πλατφόρμας μισθοδοσίας και παροχών Gusto.

Το πρώτο τρίμηνο του 2024, η Gen Z αποτελούσε το 18% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, αλλά αντιστοιχούσε σχεδόν στο 25% όλων των νέων προσλήψεων σε τεχνικά επαγγέλματα την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Gusto.