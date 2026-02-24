Χρηστίδης: Το συνέδριο είναι η ευκαιρία για το μεγάλο μας restart
Πολιτική
11:53 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Στη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, στις προτεραιότητες ενόψει συνεδρίου, στα εργασιακά και στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών αναφέρεται ο Παύλος Χρηστίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Το Καρφί.

Ο κ. Χρηστίδης επισημαίνει ότι η «βελόνα» δεν θα κινηθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά μόνο αν το ΠΑΣΟΚ πείσει ότι αποτελεί αξιόπιστη και μαχητική εναλλακτική διακυβέρνησης με καθαρό πολιτικό στίγμα και συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα της ακρίβειας, του ΕΣΥ, της εργασίας και των θεσμών. Τονίζει ότι η κοινωνία ζητά ηγεσία και προοπτική, όχι απλώς αντιπολιτευτικό λόγο.

Ενόψει του συνεδρίου, κάνει λόγο για «μεγάλο restart», με σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ενίσχυση του ΕΣΥ, αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στεγαστική πολιτική για τους νέους, στήριξη μικρομεσαίων και περιφέρειας, καθώς και έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών. Η επόμενη εκλογική χρονιά, όπως σημειώνει, θα αποτελέσει σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων.

Αναφερόμενος στη διεύρυνση της «Δημοκρατικής Παράταξης», ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πολιτική και όχι αριθμητική επιλογή: η πόρτα είναι ανοιχτή σε όσους υπηρετούν τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά κλειστή σε όσους λειτούργησαν καιροσκοπικά.

Με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και ζητά αυστηρό πλαίσιο υγείας και ασφάλειας, ενίσχυση των ελέγχων και πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιδιώκει ρόλο «συμπληρώματος», αλλά θα αναλάβει ευθύνη μόνο στη βάση σαφούς προγραμματικής συμφωνίας με προοδευτικό πρόσημο, θέτοντας ως κεντρικό δίλημμα την προοδευτική αλλαγή με κορμό το ΠΑΣΟΚ.

