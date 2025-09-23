Δικαστική απόφαση υποχρεώνει την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς το UCLA

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα (22/9) την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, το UCLA ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παγώσει χρηματοδότηση ύψους 584 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από επίπληξη του πανεπιστημίου για τον τρόπο διαχείρισης των φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών. Η ομοσπονδιακή δικαστής, Ρίτα Λιν, διέταξε τώρα την αποκατάσταση χρηματοδότησης άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς το πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε κόψει ή απειλήσει να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του UCLA, κατηγορώντας τα ότι επέτρεψαν εκδηλώσεις αντισημιτισμού κατά τις διαμαρτυρίες για την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Οι φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές και ορισμένες εβραϊκές ομάδες υποστηρίζουν ότι η κριτική τους για τις ενέργειες του Ισραήλ και η υπεράσπιση των Παλαιστινίων δεν συνιστούν αντισημιτισμό.

Η δικαστής Λιν ανέφερε ότι η αόριστη αναστολή των επιχορηγήσεων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) ήταν πιθανώς «αυθαίρετη και παράλογη». Διέταξε την αποκατάσταση των ερευνητικών κονδυλίων από τα NIH, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Μεταφορών ως μέρος της προσωρινής διαταγής, η οποία είναι προσωρινή καθώς η ευρύτερη νομική υπόθεση συνεχίζεται.

Συνδικάτα, μέλη του διδακτικού προσωπικού και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας την για καταπάτηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας μέσω του παγώματος των ομοσπονδιακών κονδυλίων και άλλων μέτρων.