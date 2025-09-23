ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου - Οι υγειονομικοί διεκδικούν προσλήψεις και αξιοπρεπείς αμοιβές
Εργασιακά
12:42 - 23 Σεπ 2025

ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου - Οι υγειονομικοί διεκδικούν προσλήψεις και αξιοπρεπείς αμοιβές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απόφαση συμμετοχής στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου (απεργούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ), έλαβε η ΠΟΕΔΗΝ. Στην Αθήνα καλεί τους υγειονομικούς σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, ο πυρήνας των διεκδικήσεων της είναι η κάλυψη των κενών εργασιακών θέσεων και οι αυξήσεις στους μισθούς., με κεντρικό σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη- Αξιοπρέπεια στην εργασία».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της: «Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 14ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό.

Ένας Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νεοδιόριστος λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα, ο Δ.Ε. βοηθός Νοσηλευτή 736 ευρώ τον μήνα, ο Τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα και ο επιμελητής β΄ γιατρός 1216 ευρώ τον μήνα. Δε φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους.

Ένας Νοσηλευτής με φουλ κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει το εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δικαστική απόφαση υποχρεώνει την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς το UCLA
Ειδήσεις

Δικαστική απόφαση υποχρεώνει την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προς το UCLA

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας – Πώς θα περιοριστεί
Πολιτική

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας – Πώς θα περιοριστεί

Επίθεση με drones στην Κοπεγχάγη: Για δολιοφθορά κάνει λόγο η Δανία
Ειδήσεις

Επίθεση με drones στην Κοπεγχάγη: Για δολιοφθορά κάνει λόγο η Δανία

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΔΑ και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία
ΕΜΠΟΡΙΟ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΔΑ και ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μονιμότητα στο δημόσιο
Εργασιακά

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μονιμότητα στο δημόσιο

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets
Ναυτιλία

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Εργασιακά

ΠΟΕΔΗΝ: Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ
Εργασιακά

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Στενά του Ορμούζ: Το πλήρωμα εγκατέλειψε το κυπριακό πλοίο μετά την ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ