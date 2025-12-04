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Ινστιτούτο ΕΣΕΕ: Η ακτινογραφία της φετινής Black Friday - Χαμηλές πτήσεις στις πωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
16:34 - 04 Δεκ 2025

Ινστιτούτο ΕΣΕΕ: Η ακτινογραφία της φετινής Black Friday - Χαμηλές πτήσεις στις πωλήσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Επιδείνωση, σε σχέση με την περσινή “Black Friday”, παρουσίασαν οι πωλήσεις για τις μισές (48%) επιχειρήσεις με βάση ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την κίνηση της εμπορικής αγοράς.

Την ίδια ώρα οι μισές επιχειρήσεις (52%) έμειναν μέτρια ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους, σε σχέση με τις προσδοκίες τους. Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι, υπερδιπλασιάστηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων που εμφανίζει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τις πωλήσεις (38% έναντι 15% το 2024).

Ενδεικτικό των πιέσεων στον κλάδο είναι το γεγονός πως μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) υιοθέτησε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα. Επίσης, το 28% έκανε εκπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν.

Μάλιστα, με αφορμή την Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για τα αποτελέσματα της Black Friday, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

"Τα αποτελέσματα της Έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, δυστυχώς επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, τόσο σε σχέση με την περυσινή “Black Friday”, όσο και το φθινόπωρο συνολικά. Παρότι χιλιάδες έμποροι επέλεξαν να κάνουν υψηλές προσφορές στους περισσότερους κωδικούς τους, και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τελικά πέρασαν κάτω από τον πήχη των προσδοκιών τους για μια σημαντική τόνωση των εσόδων, που θα αντιστάθμιζε τις απώλειες όλων των προηγούμενων μηνών. Με το υψηλό λειτουργικό κόστος να επιμένει, οι εμπορικές επιχειρήσεις εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στην εορταστική περίοδο για μια θετική ανατροπή στο τέλος του 2025, στο πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού τους με τους καταναλωτές".

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, για δέκατη χρονιά, διερεύνησε τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στη “Black Friday” και αξιολόγησε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, πραγματοποιώντας έρευνα σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 258 επιχειρήσεων του λιανικού που πραγματοποιούν εκπτώσεις.

  • Επιδείνωση, σε σχέση με την περυσινή “Black Friday”, παρουσίασαν οι πωλήσεις για τις μισές (48%) επιχειρήσεις.
  • Για 2 στις 3 επιχειρήσεις με χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, η πτώση δεν ξεπέρασε το 10%.
  • Οι μισές επιχειρήσεις (52%) έμειναν μέτρια ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους, σε σχέση με τις προσδοκίες τους. Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι, υπερδιπλασιάστηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων που εμφανίζει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τις πωλήσεις (38% έναντι 15% το 2024).
  • Στη φετινή περίοδο της “Black Friday” συμμετείχε υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων (81%), ίδιο με εκείνο του 2024.
  • Αναφορικά με το διάστημα συμμετοχής, το 48% των επιχειρήσεων συμμετείχε όλη την εβδομάδα της “Black Friday” ενώ μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (26%) δεν δίστασε να υιοθετήσει προσφορές όλο το Νοέμβριο.
  • Μία στις τρεις επιχειρήσεις επέλεξε εκπτώσεις ύψους από 31% έως 40%, ενώ το 31% των επιχειρήσεων προτίμησε το εκπτωτικό κλιμάκιο από 21% έως 30%.
  • Ενδεικτικό των πιέσεων στον κλάδο είναι το γεγονός πως μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) υιοθέτησε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα. Επίσης, το 28% έκανε εκπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν.
  • Η ικανοποίηση αναφορικά με την επισκεψιμότητα στα καταστήματα για τις μισές επιχειρήσεις (54%) κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.
  • Για 4 στις 10 επιχειρήσεις η επισκεψιμότητα κορυφώθηκε το τριήμερο “Black Friday” (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή) ενώ για 1 στις 5 την ημέρα της “Black Friday”.
  • Παρατηρείται συσχέτιση επισκεψιμότητας - πωλήσεων αφού για το 30% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις κορυφώθηκαν το τριήμερο “Black Friday”, Σάββατο και Κυριακή και για το 28% η Παρασκευή 28/11.
  • Το πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα ήταν το κύριο μέσο συναλλαγών, ενώ η αποκλειστική χρήση μετρητών έχει περιοριστεί σημαντικά.
  • Για 8 στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ολόκληρου του φθινοπώρου ανήλθαν στα ίδια ή σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
  • Έξι στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως οι προμηθευτές τους δεν τους διευκόλυναν στις τιμές των εμπορευμάτων “Black Friday”.
  • Μόνο 1 στις 5 επιχειρήσεις συμμετείχε στη “Cyber Monday”.
  • Την αξία της πρακτικής της “Black Friday” αμφισβητεί το 64% των επιχειρήσεων σωρευτικά, θεωρώντας ότι ευνοεί τις μεγάλες αλυσίδες-brands, προσφέρει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε εγχώριες και διεθνείς πλατφόρμες, ενώ δεν ευνοεί τις μικρές λόγω χαμηλού περιθωρίου κέρδους.
  • Κυρίαρχη θέση τις προωθητικές ενέργειες για την “Black Friday” έχουν τα διαφημιστικά μηνύματα στη βιτρίνα του καταστήματος για τις μισές επιχειρήσεις (47%) ενώ δυναμικά κινούνται και οι ενέργειες στα social media.

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Η ταυτότητα της έρευνας: Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 258 επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο σε επιμέρους κλάδους που συμμετέχουν σε εκπτωτικές ενέργειες (είδη οικιακού εξοπλισμού, ψυχαγωγικά-επιμορφωτικά-αθλητικά είδη, ένδυση-υπόδηση και εμπορία Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καλλυντικά-κοσμήματα). Το δείγμα καθορίστηκε σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 17:11
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