Ανοιχτά τα καταστήματα λόγω εορταστικού ωραρίου – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη λειτουργία των καταστημάτων τρεις Κυριακές, μεταξύ των οποίων και η σημερινή (14/12).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το προτεινόμενο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμά της ανάλογα με τις ανάγκες της, τηρώντας πάντοτε τα χρονικά όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Την πρώτη Κυριακή οι ώρες λετουργίας θα είναι 11:00 με 16:00 και τις δύο επόμενες 11:00 με 18:00.

Καταστήματα: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

Σούπερ μάρκετ ανοιχτά την Κυριακή 14/12

ΑΒ Βασιλόπουλος – Shop & Go

Ανοιχτά μόνο τα καταστήματα Shop & Go έως τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Κλειστά, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι και στο Smart Park στα Σπάτα

Μασούτης

Λειτουργία 11:00–16:00 σε συγκεκριμένες περιοχές, δείτε εδώ.

Market In

Δεν θα λειτουργήσει στις 14/12. Θα ανοίξει κανονικά τις δύο επόμενες Κυριακές.

My Market

Ανοιχτά 11:00–16:00.

Κρητικός

Ορισμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν.