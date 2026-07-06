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Θερινές Εκπτώσεις 2026: Ευκαιρίες και αισιοδοξία στην αγορά του Πειραιά
ΕΜΠΟΡΙΟ
10:08 - 06 Ιουλ 2026

Θερινές Εκπτώσεις 2026: Ευκαιρίες και αισιοδοξία στην αγορά του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις του 2026 και η αγορά του Πειραιά είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές με σημαντικές εκπτώσεις, μεγάλη  ποικιλία προϊόντων και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τους πολίτες της Αττικής, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης, να επιλέξουν τον Πειραιά για τις αγορές τους, μια μεγάλη μητροπολιτική αγορά, με χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και κάθε προϋπολογισμό.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έξυπνες, ποιοτικές και οικονομικές αγορές, αξιοποιώντας τις πραγματικές εκπτώσεις που θα προσφέρουν τα καταστήματα της πόλης, σε ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, ηλεκτρικά, καλλυντικά και δεκάδες ακόμη κατηγορίες προϊόντων.

Η αγορά του Πειραιά αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό, καθώς συνδυάζει την εμπορική δραστηριότητα με την εστίαση, την ψυχαγωγία, την πολιτιστική ζωή και το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η εύκολη πρόσβαση μέσω Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακού και του λιμανιού καθιστά τον Πειραιά ιδανική επιλογή για μια ολοήμερη εμπειρία αγορών.

Παράλληλα, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς 11:00 έως 15:30, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ, Θοδωρής Καπράλος: «Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Καλούμε τους καταναλωτές να εμπιστευθούν την τοπική αγορά και να επισκεφθούν τον Πειραιά. Οι επιχειρήσεις μας έχουν προετοιμαστεί με πραγματικές εκπτώσεις, άριστη εξυπηρέτηση και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Στηρίζοντας την αγορά του Πειραιά, στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και την οικονομία της πόλης μας.»

Ο Πειραιάς σας περιμένει. Αυτό το καλοκαίρι, ψωνίζουμε στην καρδιά της αγοράς της πόλης.

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