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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό
ΕΜΠΟΡΙΟ
14:49 - 15 Ιουλ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στα γραφεία του, συνέντευξη Τύπου με θέμα «Το συνολικό κόστος συμμόρφωσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, και με συγκεκριμένα ποσοτικά παραδείγματα, το δυσθεώρητο ύψος των φορολογικών τραπεζικών, ψηφιακών, εργασιακών και κανονιστικών επιβαρύνσεων που έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος και ο εμπορικός κόσμος στο σύνολό του στηρίζει πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια και την προστασία του καταναλωτή, επισημαίνοντας όμως ότι, κάθε νέα υποχρέωση δημιουργεί και ένα νέο κόστος, το οποίο μέχρι σήμερα δεν αποτιμάται από την Πολιτεία. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις να πληρώνουν συνολικά έναν επιπλέον, κρυφό αλλά υπέρογκο φόρο, με πρακτικά ελάχιστη ανταπόδοση στην ανταγωνιστικότητα τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θοδωρής Καπράλος: «Η μικρή επιχείρηση απέκτησε υποχρεώσεις πολυεθνικής, χωρίς να διαθέτει τμήμα πληροφορικής, λογιστήριο, νομική υπηρεσία ή τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι ίδιοι που πληρώνουν το άδικο τεκμαρτό εισόδημα καταβάλλουν και το υπέρμετρο κόστος συμμόρφωσης».

Σύμφωνα με το Υπόμνημα του ΕΣΠ, δίπλα στα παραδοσιακά λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης έχουν διαμορφωθεί πλέον, λόγω κυρίως της ψηφιοποίησης, πέντε πυλώνες συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών βαρών τα οποία συνθέτουν το κόστος συμμόρφωσης (compliance cost).

Στα κόστη περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

  • myDATA και ηλεκτρονική τιμολόγηση,
  • αναβαθμίσεις ERP και εμπορικών προγραμμάτων,
  • τραπεζικές χρεώσεις, POS και IRIS,
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,
  • Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής,
  • κυβερνοασφάλεια,
  • GDPR,
  • νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προσβασιμότητα.

Μέσα από τα ενδεικτικά παραδείγματα κόστους για διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων, στο Υπόμνημα του ΕΣΠ αναδεικνύεται ότι το συνολικό ετήσιο κόστος συμμόρφωσης μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ για επιχειρήσεις με οργανωμένη αποθήκη και αυξημένη διακίνηση προϊόντων η εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε λογισμικό, εξοπλισμό και αναδιοργάνωση των διαδικασιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έγκαιρη παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την παράταση της Β' φάσης εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, με στόχο να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και να αντιμετωπιστούν κρίσιμα λειτουργικά ζητήματα πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΠ επισήμανε ακόμη ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αναφέρθηκε στις επισημάνσεις της Έκθεσης Draghi, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να μειώσει το διοικητικό και κανονιστικό βάρος κατά 25% συνολικά και κατά 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κλείνοντας, ο κ. Θ. Καπράλος τόνισε: «Δεν ζητάμε λιγότερη διαφάνεια ούτε λιγότερη προστασία του καταναλωτή. Ζητάμε κάθε νέα υποχρέωση να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη εκτίμηση του κόστους που επιβάλλει και την ανταπόδοση που έχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και όχι έναν ακόμη παράγοντα αύξησης του λειτουργικού κόστους».

Το πλήρες Υπόμνημα Πολιτικής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς θα αποσταλεί στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ως βάση διαλόγου για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ενίσχυσης της ανταγω

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στα γραφεία του, συνέντευξη Τύπου με θέμα «Το συνολικό κόστος συμμόρφωσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, και με συγκεκριμένα ποσοτικά παραδείγματα, το δυσθεώρητο ύψος των φορολογικών τραπεζικών, ψηφιακών, εργασιακών και κανονιστικών επιβαρύνσεων που έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κατά την παρουσίαση, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος και ο εμπορικός κόσμος στο σύνολό του στηρίζει πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαφάνεια και την προστασία του καταναλωτή, επισημαίνοντας όμως ότι, κάθε νέα υποχρέωση δημιουργεί και ένα νέο κόστος, το οποίο μέχρι σήμερα δεν αποτιμάται από την Πολιτεία. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις να πληρώνουν συνολικά έναν επιπλέον, κρυφό αλλά υπέρογκο φόρο, με πρακτικά ελάχιστη ανταπόδοση στην ανταγωνιστικότητα τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θοδωρής Καπράλος: «Η μικρή επιχείρηση απέκτησε υποχρεώσεις πολυεθνικής, χωρίς να διαθέτει τμήμα πληροφορικής, λογιστήριο, νομική υπηρεσία ή τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι ίδιοι που πληρώνουν το άδικο τεκμαρτό εισόδημα καταβάλλουν και το υπέρμετρο κόστος συμμόρφωσης».

Σύμφωνα με το Υπόμνημα του ΕΣΠ, δίπλα στα παραδοσιακά λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης έχουν διαμορφωθεί πλέον, λόγω κυρίως της ψηφιοποίησης, πέντε πυλώνες συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών βαρών τα οποία συνθέτουν το κόστος συμμόρφωσης (compliance cost).

Στα κόστη περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

  • myDATA και ηλεκτρονική τιμολόγηση,
  • αναβαθμίσεις ERP και εμπορικών προγραμμάτων,
  • τραπεζικές χρεώσεις, POS και IRIS,
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,
  • Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής,
  • κυβερνοασφάλεια,
  • GDPR,
  • νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προσβασιμότητα.

Μέσα από τα ενδεικτικά παραδείγματα κόστους για διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων, στο Υπόμνημα του ΕΣΠ αναδεικνύεται ότι το συνολικό ετήσιο κόστος συμμόρφωσης μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ για επιχειρήσεις με οργανωμένη αποθήκη και αυξημένη διακίνηση προϊόντων η εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις σε λογισμικό, εξοπλισμό και αναδιοργάνωση των διαδικασιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έγκαιρη παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την παράταση της Β' φάσης εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, με στόχο να δοθεί στις επιχειρήσεις ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και να αντιμετωπιστούν κρίσιμα λειτουργικά ζητήματα πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΠ επισήμανε ακόμη ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αναφέρθηκε στις επισημάνσεις της Έκθεσης Draghi, σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να μειώσει το διοικητικό και κανονιστικό βάρος κατά 25% συνολικά και κατά 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κλείνοντας, ο κ. Θ. Καπράλος τόνισε: «Δεν ζητάμε λιγότερη διαφάνεια ούτε λιγότερη προστασία του καταναλωτή. Ζητάμε κάθε νέα υποχρέωση να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη εκτίμηση του κόστους που επιβάλλει και την ανταπόδοση που έχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και όχι έναν ακόμη παράγοντα αύξησης του λειτουργικού κόστους».

Το πλήρες Υπόμνημα Πολιτικής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς θα αποσταλεί στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ως βάση διαλόγου για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αγωνιστικότητας της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, που θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης και τις αντοχές των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις για τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις χρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με υποχρέωση σαφούς δημοσιοποίησης της μεθοδολογίας τιμολόγησης και αξιολόγηση της αναλογικότητας των χρεώσεων μεταξύ λιανικής και χονδρικής, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

νιστικότητας αγωνιστικότητας της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, που θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης και τις αντοχές των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις για τη θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις χρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με υποχρέωση σαφούς δημοσιοποίησης της μεθοδολογίας τιμολόγησης και αξιολόγηση της αναλογικότητας των χρεώσεων μεταξύ λιανικής και χονδρικής, ώστε να διασφαλίζεται δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

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