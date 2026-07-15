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Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών
Επιχειρήσεις
12:58 - 15 Ιουλ 2026

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Σαράντη, πιστός στη δέσμευσή του να δημιουργεί θετικό κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από ουσιαστικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία του με την αλυσίδα Μασούτης, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό Σύμπλευση.

Από τις 2 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου 2026, οι καταναλωτές που θα επισκεφθούν τα καταστήματα Μασούτης θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, η οποία φέτος στηρίζει το έργο της Σύμπλευσης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των ακριτικών νησιών της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Όμιλος Σαράντη συμμετέχει ενεργά στη χειμερινή αποστολή της Σύμπλευσης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση σχολείων απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών με εκπαιδευτικό εξοπλισμό και μέσα που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, έχει πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

Στα 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και ουσιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της, ενισχύοντας την απήχηση της δράσης και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των καταναλωτών σε μια κοινή προσπάθεια προσφοράς προς τα ακριτικά νησιά.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου Σαράντη να επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη συνοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία με τη Μασούτης και τη Σύμπλευση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας ότι όταν οι δυνάμεις ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική και διαρκή αλλαγή.

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