ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
COSMOTE TELEKOM: Διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της σε Σπάτα, Ραφήνα &amp; Ιεράπετρα
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22:30 - 03 Ιουλ 2025

COSMOTE TELEKOM: Διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της σε Σπάτα, Ραφήνα & Ιεράπετρα

Reporter.gr Newsroom
Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τους συνδρομητές της στα Σπάτα και τη Ραφήνα του Νομού Αττικής και στην Ιεράπετρα του Λασιθίου Κρήτης που πλήττονται από τις πυρκαγιές

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τους συνδρομητές της στα Σπάτα και τη Ραφήνα του Νομού Αττικής και στην Ιεράπετρα του Λασιθίου Κρήτης που πλήττονται από τις πυρκαγιές, και για τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας τους προσφέρει: δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και δωρεάν απεριόριστο Internet από το κινητό για 15 ημέρες, σε όλους τους συνδρομητές κινητής - συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, οικιακούς και εταιρικούς. Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των συνδρομητών της, η COSMOTE TELEKOM θα αναστείλει για 15 ημέρες κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή για όλες τις συνδέσεις COSMOTE TELEKOM σταθερής, κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης στις εν λόγω πληγείσες περιοχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμφωνία ορόσημο: Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ολοκλήρωσαν την εξαγορά της Δωδώνης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Συμφωνία ορόσημο: Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ολοκλήρωσαν την εξαγορά της Δωδώνης

Παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό σχέδιο της Σάμου: Επένδυση 1,038 δισ. ευρώ για ισχυρή τοπική ανάπτυξη
Οικονομία

Παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό σχέδιο της Σάμου: Επένδυση 1,038 δισ. ευρώ για ισχυρή τοπική ανάπτυξη

Σε ύφεση η φωτιά στη Ραφήνα – Σε λειτουργία το λιμάνι
Ειδήσεις

Σε ύφεση η φωτιά στη Ραφήνα – Σε λειτουργία το λιμάνι

Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου: Παρουσίαση των προτεραιοτήτων από τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο, Στέλλιο Μπουτάρη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου: Παρουσίαση των προτεραιοτήτων από τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο, Στέλλιο Μπουτάρη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN και COSMOTE TELEKOM συνεργάζονται για ακόμα περισσότερα προνόμια
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

METLEN και COSMOTE TELEKOM συνεργάζονται για ακόμα περισσότερα προνόμια

Start your Business: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Start your Business: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή

Ανδρουλάκης: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πυρκαγιάς της Αχαΐας
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στη διαχείριση της πυρκαγιάς της Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ