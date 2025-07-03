Παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό σχέδιο της Σάμου: Επένδυση 1,038 δισ. ευρώ για ισχυρή τοπική ανάπτυξη

Με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου, παρουσιάστηκε στη Σάμο η Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ύψους 1,038 δισ. ευρώ.

Ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι με ενιαίο σχεδιασμό, στοχευμένες πολιτικές και αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων, η Σάμος, η Ικαρία και οι Φούρνοι μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τις νέες γενιές. Το αναπτυξιακό σχέδιο της Σάμου, ύψους 1,038 δισ. €, επενδύει σε ενέργεια, υποδομές, αγροτική οικονομία, πολιτισμό, υγεία, κοινωνική συνοχή και επιχειρηματικότητα. Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, στοχεύει σε βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας μελλοντικές ευκαιρίες και ενδυνάμωση της περιοχής.

«Με ενιαίο σχεδιασμό, στοχευμένες πολιτικές και αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων, η Σάμος, η Ικαρία και οι Φούρνοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα και ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές, συμβάλλοντας περαιτέρω στη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» δήλωσε ο Θανάσης Κοντογεώργης, παρουσιάζοντας, ως επικεφαλής ενός πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου, το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχοι και πλεονεκτήματα

Υποστήριξη του δικαιώματος των κατοίκων να μένουν και εργάζονται στον τόπο τους.

Αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων και νησιωτικότητας.

Ενίσχυση υποδομών, φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, αγροτικού τομέα και τουρισμού.

Αντιστραφή της δημογραφικής γήρανσης με τη διατήρηση νέων ανθρώπων στη Σάμο.

Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας

Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων : 1,775 δισ. € για απανθρακοποίηση και ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

: 1,775 δισ. € για απανθρακοποίηση και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Σύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (π.χ. Σάμος, Φούρνοι, Θύμαινα) με το ηπειρωτικό δίκτυο, προϋπολογισμός 1,245 δισ. € .

Αγροτικός Τομέας & Υποδομές

Περίπου 21 εκατ. € έχουν δοθεί σε 4.309 αγρότες μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόσθετες εκτακτες ρευστότητας σταθμίσαν εις τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (μελισσοκομία, αμπέλια).

Τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε εξέλιξη για την Ανατολική και Δυτική Σάμο.

Έργα αντιπυρικής προστασίας περιμετρικών δασικών εκτάσεων.

Πολιτισμός και σεισμόπληκτοι

Εθνικοί πόροι 7,5 εκατ. € για στερεώσεις και αποκατάσταση μνημείων (π.χ. Καρλόβασι, Πυθαγόρειο).

Χορηγία 10 εκατ. € για αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό της 30/10/2020.

Διεύρυνση δυνατότητας χρηματοδότησης OTA μέσω ΚΕΚΑ.

Υγεία και κοινωνική προστασία

Ανακαίνησεις σε νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας, με νέο εξοπλισμό.

Οικονομικά κίνητρα για ιδιώτες γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόγραμμα HELIOS+: 5,1 εκατ. € για ένταξη προσφύγων/μεταναστών.

Στέγαση και επιχειρηματικότητα

Διευρυμένο οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΑΜ: 39 διαμερίσματα για στεγαστική ανακούφιση έως το 2026.

Επέκταση Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, για πράσινες επιχειρήσεις.

Ολοκληρωμένο βλέμμα & συμμετοχή

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης (187 σελίδες) περιλαμβάνει έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ακόμη παρεμβάσεις που απαιτούν ωρίμανση, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Δικαιώματα:

Ανανέωση 20 νέων υπαλλήλων σε ΔΑΕΦΚ για Σάμο-Μυτιλήνη.

Παράταση αιτήσεων αποκατάστασης σεισμόπληκτων για 2 μήνες, συμπληρωματικών στοιχείων έως 6 μήνες.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρθηκαν στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας τη στήριξη της κυβέρνησης, ώστε αυτά να επιλυθούν, ενώ εκπρόσωποι επαγγελματικών ομάδων έδωσαν υπομνήματα με τα αιτήματά τους στο κυβερνητικό κλιμάκιο, ζητώντας την ικανοποίηση τους. Να σημειώσουμε ότι έξω από το Μουσείο Οίνου, όπου πραγματοποιήθηκε η ευρεία σύσκεψη, βρέθηκαν μέλη του Εργατικού Κέντρου και του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου που ζητούσαν την αποζημίωση μέσω του Μέτρου 23 από το οποίο εξαιρέθηκαν οι αγρότες της Σάμου, καθώς και οι ιδιοκτήτες συνεργείων και φανοποιείων με αίτημα την κατάργηση του ψηφιακού πελατολογίου.