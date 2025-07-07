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Vodafone: 25 χρόνια προσφοράς με την Τράπεζα Αίματος - Πάνω από 5.500 μονάδες αιμοδοσίας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15:48 - 07 Ιουλ 2025

Vodafone: 25 χρόνια προσφοράς με την Τράπεζα Αίματος - Πάνω από 5.500 μονάδες αιμοδοσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Αίματος της Vodafone συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια διαρκούς προσφοράς, αποδεικνύοντας στην πράξη την ουσιαστική σημασία του εθελοντισμού. 

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.645 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει εθελοντικά στις αιμοδοσίες της εταιρείας, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση πάνω από 5.500 μονάδων αίματος. Συγκεκριμένα, 3.573 μονάδες έχουν καλύψει ανάγκες εργαζομένων και συγγενών πρώτου βαθμού, ενώ 1.931 μονάδες έχουν διατεθεί στον γενικό πληθυσμό, μέσω συνεργασιών με δημόσια νοσοκομεία.

Οι αιμοδοσίες διοργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και στη διάρκεια των 25 ετών έχουν διεξαχθεί πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μπορούν να δώσουν αίμα είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα

Η προσφορά της Vodafone στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει αναγνωριστεί επίσημα, με τη βράβευση της Τράπεζας Αίματος το 2013 από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το Υπουργείο Υγείας για τη συμβολή της στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και διαχρονικές πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της Vodafone. Μέσα από το πρόγραμμα «Το καλό μας συνδέει», καλλιεργείται η αξία της αλληλεγγύης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να συμμετέχουν σε δράσεις της επιλογής τους ή σε εταιρικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, έχουν στη διάθεσή τους και μια επιπλέον ημέρα άδειας, την «Ημέρα Εθελοντισμού», για να προσφέρουν με το δικό τους τρόπο εκεί που υπάρχει ανάγκη.

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