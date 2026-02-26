Νεμπής: Νέα μερισματική πολιτική και ένταση επενδύσεων στον ΟΤΕ - Το πλάνο ανά τομέα

Δυο κεντρικά σημεία έχει η στρατηγική του ΟΤΕ με βάση όσα ανέφερε για το 2025, -οπότε αναμένεται και η αλλαγή σκυτάλης της διοίκησης-, ο επικεφαλής της Cosmote Telekom, Κώστας Νεμπής, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2), με αφορμή την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 που πραγματοποιήθηκε προ ολίγου.

Όπως υπογράμμισε ο Κώστας Νεμπής, ο οργανισμός περνά σε ένα μοντέλο ανταμοιβής των μετόχων που θα βασίζεται όχι στις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, αλλά στις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

Με βάση την ανακοίνωση, τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ την 25 Φεβρουαρίου 2026 ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε, όπως αναφέρεται, να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, ευθυγραμμίζοντας την απόφαση για Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.

Τυχόν διακυμάνσεις στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδέχεται να κατανέμονται σε διάστημα μερικών ετών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η διανομή, με στόχο μια θετική πορεία στα μερίσματα και στις καταβολές προς τους μετόχους, στο βαθμό που οι υποκείμενες τάσεις το δικαιολογούν.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους» ανέφερε η ανακοίνωση.

Για το 2026

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε €532 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, από 0,7216 ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 22% σε ετήσια βάση. Το,. δε, πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 177 εκατ. ευρώ είναι αυξημένο κατά 16%.

Σύμφωνα, επίσης, με τα όσο ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, προ ολίγου, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τον ΟΤΕ, με τα έσοδα να αυξάνουν στο τέταρτο τρίμηνο κατά 8,7%, και το προσαρμοσμένο EBITDA να ενισχύεται κατά 2,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή λειτουργική βελτίωση.

Ισχυρές επιδόσεις στην κινητή

Καθοριστική, όπως αναφέρθηκε, ήταν η συμβολή της κινητής τηλεφωνίας, όπου τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,2% στο τρίμηνο, συνοδευόμενα από προσθήκες-ρεκόρ 60 χιλιάδων συνδρομητών συμβολαίου χάρη και στην ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων και την ενίσχυση της διείσδυσης 5G συσκευών.

Με βάση, δε, τη διοίκηση υ δυναμική αυτή θα συνεχιστεί, καθώς όπως καταγράφεται συνολικά στην αγορά, συνδρομητές περνούν από την καρτοκινητή σε συνδέσεις συμβολαίου αλλά και σε συμβόλαια με απεριόριστα όρια δεδομένων και χρόνου φωνής. Στην κινητή τηλεφωνία άλλωστε ο ΟΤΕ διατηρεί - σύμφωνα με τη διοίκηση - διαρθρωτικό πλεονέκτημα, έχοντας αναπτύξει πριν από τον ανταγωνισμό το δίκτυο 5G Standalone.

Επενδύσεις στις οπτικές ίνες

Και στη σταθερή τηλεφωνία η πορεία, όπως αναφέρθηκε, είναι θετική χάρη στις οπτικές ίνες. Οι συνδρομητές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) ανήλθαν σε 567 χιλιάδες, καταγράφοντας ρεκόρ νέων συνδέσεων (+58 χιλ.) μέσα στο τρίμηνο, ένδειξη της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλές ταχύτητες σύνδεσης.

Να σημειωθεί ότι με βάση και την ανακοίνωση, το 2025 συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς και οι επενδύσεις του Οργανισμού σε υποδομές FTTH, με το δίκτυο να καλύπτει σήμερα τα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η διείσδυση των υπηρεσιών ανήλθε στο 34%, με τον στρατηγικό στόχο να παραμένει η κάλυψη 3,5 εκατ. γραμμών έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο οι επενδύσεις του ΟΤΕ θα συνεχιστούν και το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα φτάσουν έως και τα 600 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση για την συνέχεια στην σταθερή αναμένεται να δώσει και το UFBB, καθώς η σταδιακή ενεργοποίησή του, εκτιμάται ότι θα διευρύνει περαιτέρω τη πελατειακή βάση του Οργανισμού.

Τηλεόραση και ICT

Σε σχέση με την συνδρομητική τηλεόραση, η διοίκηση ανέφερε ότι καταγράφει διψήφια ανάπτυξη, επωφελούμενη τόσο από την συμφωνία αθλητικού περιεχομένου με την Nova καθώς και από τη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων που κατέστησαν το προϊόν πιο προσιτό στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα στελέχη του ΟΤΕ, ο όμιλος ενισχύει παράλληλα τη δραστηριότητά του σε έργα ICT και ψηφιακών λύσεων εκτός Ελλάδας, επιδιώκοντας να καλύψει το επενδυτικό κενό που θα φέρει η σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από του χρόνου.

Ο ανταγωνισμός

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό, ερωτηθείς ο κ. Νεμπής επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής η παρουσία της ΔΕΗ FiberGrid εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, οι δραστηριότητες της είναι περιορισμένες συγκριτικά με το δίκτυο του ΟΤΕ και δεν έχει διαπιστωθεί επίπτωση στα μερίδια. Τόνισε, δε πως ο ΟΤΕ διαθέτει το καλύτερο δίκτυο FTTH στη χώρα αλλά και ένα ευρύ πακέτο συνδυαστικών υπηρεσιών που μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση του στην αγορά.