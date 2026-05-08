Νεμπής (ΟΤΕ): Οι άξονες ανάπτυξης και οι απαντήσεις στον ανταγωνισμό

Τους άξονες ανάπτυξης του ΟΤΕ περιέγραψε ο Κώστας Νεμπής, διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κατά την ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026.

Συγκεκριμένα ο κ. Νεμπής τόνισε ότι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ στις προσθήκες πελατών FTTH τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά, παρά την απουσία των κουπονιών επιδότησης.

Επίσης , ο ΟΤΕ επεκτείνει την παρουσία του σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, όπου πλέον διατίθενται εμπορικά δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων, ενισχύοντας τη διαδικασία μετάβασης των πελατών σε ταχύτερες συνδέσεις

Όπως τόνισε ο ΟΤΕ μέσα από μια σειρά από επενδύσεις διασφαλίζει την ηγετική του θέσης στην αγορά. «Είμαστε πεπεισμένοι πως θα φέρουμε το στόχο που έχουμε θέσει για το 2026 και να διατηρήσουμε την ανάπτυξη», είπε ο κ.Νεμπής.

Ο ανταγωνισμός

Σε σχέση ειδικότερα με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και μια πιθανή είσοδο στην κινητή τηλεφωνία από τη ΔΕΗ, αλλα και τη δραστηριοποίηση στο FTTH o κ.Νεμπής κράτησε χαμηλούς τόνους.

«Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να πούμε», είπε ο κ.Νεμπής εστιάζοντας στο διαγωνισμό για το φάσμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είναι μέσα στις 5 εταιρείες που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (ζώνες 900-1800 MHz).Πάντως είπε ότι οι τιμές εκκίνησης είναι πολύ καλές.

Αναφορικά με την προσφορά της ΔΕΗ στο ίντερνετ σπιτιού (Fiber) είπε πως ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν έτσι κι αλλιώς ανταγωνιστικός. Ωστόσο ο ΟΤΕ παρά τον ανταγωνισμό και όπως έδειξαν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου κρατάει τη βάση του.

Σε σχέση με τις τιμές τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυξήσεων.

Παράλληλα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ υπογράμμισε ότι ο όμιλος συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, με αιχμή τη μετάβαση στο δίκτυο οπτικών ινών FTTH και την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους του 2026 και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας στα θέματα των εσόδων ανέφερε ότι Τα έργα πληροφορικής συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση εσόδων στον ΟΤΕ στο α’ τρίμηνο.

Σημείωσε πάντως ότι τα έσοδα από τα έργα είναι εμπροσθοβαρή και ότι καθώς το θα προχωράμε η αύξηση των εσόδων θα εξομαλυνθεί.

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ παρουσίασε για το 2025 έσοδα από τα έργα πληροφορικής 419 εκατ. ευρώ και για το α’ τρίμηνο του 2026 έσοδα 162 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 76% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Νεμπής τόνισε ότι αναμένει κάμψη του ρυθμούς αύξησης των εσόδων από τη συγκεκριμένη αγορά, αλλά όπως είπε ο πρόεδρος του ΟΤΕ θα υπάρξει στροφή σε έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΝΑΤΟ και φυσικά του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς αν η δραστηριότητα αυτή ανταγωνίζεται την T-Systems της Deutsche Telekom στην Ευρώπη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ είπε ότι οι δύο εταιρείες δρουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.