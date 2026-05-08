Χρηστίδης: 7 στους 10 Έλληνες ζητούν πολιτική αλλαγή και απορρίπτουν τρίτη τετραετία Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, άσκησε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (8/5), τονίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ορισμός της τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στην πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η παράταξη «βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία και σύντομα θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ επενδύει όχι μόνο στην αντιπολιτευτική κριτική αλλά και στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τα εργασιακά, το στεγαστικό, τις τράπεζες, το ιδιωτικό χρέος και το κόστος ζωής».

Και πρόσθεσε: «Όπως δείχνουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, 7 στους 10 πολίτες δεν θέλουν τρίτη τετραετία Μητσοτάκη και ζητούν πολιτική αλλαγή».

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για συστηματική επιχείρηση συγκάλυψης των σκανδάλων που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο μοναδικός θεσμός που έριξε λίγο φως στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας». Όπως ανέφερε, «επτά χρόνια τώρα έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία αυτό που κάνει είναι σκάνδαλα με χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρώπης», ενώ έκανε λόγο για «ομερτά» από τα κυβερνητικά στελέχη.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αρνείται να διερευνήσει κρίσιμα ερωτήματα, όπως «ποιος έφερε το Predator, ποιος το αξιοποίησε και πού βρίσκονται τα αρχεία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν καταδίκες φυσικών προσώπων για τη διακίνηση του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα, ενώ υπενθύμισε ότι μεταξύ των παρακολουθούμενων προσώπων συγκαταλέγονταν υπουργοί, επιχειρηματίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ο Παύλος Χρηστίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι «για το ίδιο θέμα το 2023 η Νέα Δημοκρατία αποδέχτηκε την πρότασή μας με 120 ψήφους, ενώ τώρα συζητείται να επικαλεστεί εθνικό ζήτημα και να απαιτήσει 150 ψήφους. Γιατί; Γιατί φοβάται τις αποκαλύψεις και δεν θέλει να κληθούν υπουργοί της που παρακολουθούνταν από το Predator».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την εργασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση και την Υπουργό Εργασίας για διαστρέβλωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το τετραήμερο μοντέλο εργασίας.

«Η πρότασή μας αφορά πιλοτική εφαρμογή για επιχειρήσεις διάνοιας και όχι τα μανάβικα, όπως ψευδώς ισχυρίζεται η κυρία Κεραμέως. Να μας πει τι έκανε επί επτά χρόνια η ΝΔ για την αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία», κατέληξε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «το βασικό διακύβευμα είναι ποιες πολιτικές θα εφαρμοστούν στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής και μια ανάγκη ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής».