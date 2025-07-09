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FedHATTA - HATTA : Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών γραφείων και το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:33 - 09 Ιουλ 2025

FedHATTA - HATTA : Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών γραφείων και το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων πραγματοποίησαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτών Γραφείων (HATTA), με τη συμμετοχή τουριστικών γραφείων από όλη τη χώρα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να αποσαφηνιστούν πρακτικά ζητήματα και να καταγραφούν ιδιαιτερότητες που χρήζουν παρεμβάσεων για την ομαλή εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αυτόματη καταγραφή πελατών και αποδείξεων, η πλήρης διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι αδυναμίες του συστήματος και η ανάγκη εκτενούς αξιολόγησης της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η δραστηριότητα του τουριστικού κλάδου σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις για τα οχήματα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο σύμβουλος Ψηφιοποίησης Φορολογικών και Λογιστικών Διαδικασιών κ. Αντώνης Ντίνος, ο οποίος ανέλυσε τον τρόπο εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου και απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους τουριστικούς πράκτορες.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν στόλο οχημάτων, τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car), τα ενοικιαζόμενα Ι.Χ. με οδηγό και συναφείς δραστηριότητες.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα Δ.Χ. Τουριστικά Λεωφορεία, τα οποία υπάγονται στον ΚΑΔ (49.39.31.02) o οποίος συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο Α1057/2025 περί ψηφιακού πελατολογίου, αναμένονται διευκρινήσεις για την υπαγωγή τους ή όχι στο καθεστώς αυτό καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτελούν μεταφορές ταξιδιωτών, δραστηριότητα που δεν προσιδιάζει με την ενοικίαση οχημάτων.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης: «Θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών, ώστε η αγορά να λειτουργεί σύννομα και πρακτικά. Παρακολουθούμε στενά την πορεία εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου και είμαστε σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή προσαρμογή των τουριστικών επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η λειτουργικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους ακριβώς όπως κάναμε και για το myDATA».

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