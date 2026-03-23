FedHATTA προς TÜRSAB: Ο σεβασμός της νομιμότητας, προϋπόθεση για την ομαλή τουριστική συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας

Την άμεση συμμόρφωση των τουρκικών ταξιδιωτικών γραφείων με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα περί διακίνησης των τουριστών από τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, ζητεί η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), καλώντας την Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (TÜRSAB) να ενημερώσει τα μέλη της ότι δεν μπορούν να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα μας χωρίς νόμιμη εγκατάσταση ή χωρίς συνεργασία με αδειοδοτημένο ελληνικό ταξιδιωτικό γραφείο. Η FedHATTA ξεκαθαρίζει ότι η σημερινή πρακτική είναι παράνομη, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και, εφόσον συνεχιστεί, θα οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Απαντώντας σε επιστολή της Ένωσης Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (TÜRSAB) σχετικά με τη ομαλή συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας στην Τουρκία εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, η FedHATTA γνωστοποίησε ότι ήδη από την 5η Μαρτίου, έχει ενημερώσει τα μέλη της, και, μέσω αυτών, το σύνολο των ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα για την ασφάλεια των διακοπών στη γείτονα.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι συμμερίζεται απολύτως την ανάγκη για απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας στην κοινή περιοχή της Μεσογείου, στη βάση της θεσμικής συνεργασίας, της σταθερότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, η FedHATTA υπογραμμίζει ότι η διακίνηση τουριστών προς ελληνικούς προορισμούς μέσω τουρκικών τουριστικών γραφείων πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην σχετική ελληνική νομοθεσία.

Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, κατά την οργάνωση ταξιδιών προς την Τουρκία και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στη γείτονα χώρα, τηρούν απαρέγκλιτα την τουρκική νομοθεσία, συνεργαζόμενα με τουρκικά ταξιδιωτικά γραφεία – μέλη της TÜRSAB. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται ότι, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τουρκικά ταξιδιωτικά γραφεία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χωρίς να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις.

Για τον λόγο αυτό, η FedHATTA καλεί την TÜRSAB να ενημερώσει εκ νέου, άμεσα και ρητά, τα μέλη της ότι υποχρεούνται να τηρούν την ελληνική νομοθεσία όταν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως ακριβώς πράττουν και τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία όταν δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, υπογραμμίζει σχετικά: «Η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως σαφής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 393/1976, όπως ισχύει, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών μπορούν να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα μόνο εφόσον έχουν εγκατασταθεί νομίμως στη χώρα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες είτε συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό με ταξιδιωτικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Παρά τη σαφή αυτή πρόβλεψη, η οποία είχε γνωστοποιηθεί εγκαίρως και στις πρεσβείες των τρίτων χωρών, διαπιστώνεται ότι τουρκικά ταξιδιωτικά γραφεία εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα μας χωρίς νόμιμη εγκατάσταση ή χωρίς συνεργασία με ελληνικό, νομίμως λειτουργούν ταξιδιωτικό γραφείο. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη και δεν είναι αποδεκτή.

Η Ομοσπονδία πιστεύει στη θεσμική συνεργασία, στην αμοιβαιότητα και στον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος του τουρισμού και των δύο χωρών. Αυτό, όμως, μπορεί να υπάρξει μόνο υπό έναν αδιαπραγμάτευτο όρο: την πλήρη συμμόρφωση όλων με το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Η FedHATTA καθιστά σαφές ότι πρόκειται για την τελευταία προειδοποίηση προς όσους επιμένουν να αγνοούν τη νομιμότητα. Εφόσον η παρούσα κατάσταση συνεχιστεί, η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εφαρμογή του νόμου και την προστασία των συμφερόντων των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων.