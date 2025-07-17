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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,94% στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα των Μάϊο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:22 - 17 Ιουλ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,94% στις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα των Μάϊο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (17/7) τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Μάϊο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Μάϊο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 3.855.399 και οι διανυκτερεύσεις σε 15.344.134, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,94% στις αφίξεις και 1,87% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάϊο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,6% και 0,9%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,8% και 90,0%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάϊο 2025, ανήλθε σε 4,0 ημέρες.

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