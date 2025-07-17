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Κυβερνητική κρίση στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ξέμεινε από εταίρους – Στο επίκεντρο η στράτευση των υπερθρησκευόμενων
Ειδήσεις
12:08 - 17 Ιουλ 2025

Κυβερνητική κρίση στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ξέμεινε από εταίρους – Στο επίκεντρο η στράτευση των υπερθρησκευόμενων

Reporter.gr Newsroom
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Σφίγγει ο κλοιός για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς σύμφωνα με αρκετά ισραηλινά μέσα ενημερώσεις, το κόμμα Shas είναι έτοιμο να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να χάσει την πλειοψηφία του.

Το παράδοξο στην υπόθεση είναι πώς το Shas δεν σκοπεύει να ενταχθεί στην αντιπολίτευση.

Το UTJ, το υπερορθόδοξο κόμμα United Torah Judaism, δήλωσε επίσης την Τρίτη (17/7) την αποχώρησή του από τον κυβερνητικό συνασπισμό. ο λόγος ήταν ότι δεν πέρασε ένα νομοσχέδιο για την απαλλαγή των φοιτητών της Τορά από τη στρατιωτική θητεία, εξήγησε το UTJ. Ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του UTJ, η πλειοψηφία του συνασπισμού συρρικνώθηκε στις 61 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ. Η αποχώρησε του Shas έγινε την Τετάρτη (16/7), δήλωσε ωστόσο θετική στο να στηρίξει τον Νετανιάχου σε ορισμένα νομοσχέδια. Με την απομάκρυνση των βουλευτών του Shas, ο Νετανιάχου ηγείται πλέον μόνο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

Διαφωνία σχετικά με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους

Το υπόβαθρο της σύγκρουσης εντός του συνασπισμού είναι η διαφωνία σχετικά με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Οι αυστηρά θρησκευόμενοι άνδρες απαλλάσσονταν από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ για δεκαετίες. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή έληξε πέρυσι.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να περάσει έναν νέο νόμο που να κατοχυρώνει αυτό το ειδικό καθεστώς για τους υπερορθόδοξους, με το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδίδει τελικά το καλοκαίρι του 2024 μια απόφαση που ορίζει ότι οι υπερορθόδοξοι άνδρες πρέπει να στρατεύονται. Έκτοτε, η κυβέρνηση αγωνίζεται να περάσει νόμο που να ρυθμίζει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους. Πολλοί υπερορθόδοξοι Εβραίοι βλέπουν τη στρατιωτική θητεία ως απειλή για τον ευσεβή τρόπο ζωής τους, εν μέρει επειδή γυναίκες και άνδρες υπηρετούν μαζί. Πολλοί Ισραηλινοί, από την άλλη πλευρά, θεωρούν άδικο το γεγονός ότι οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι εξαιρούνται από τη στρατιωτική θητεία και τις επικίνδυνες πολεμικές αποστολές.

Να σημειωθεί επίσης ότι οι συνεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Νετανιάχου έχουν αυξήσει τη δυσαρέσκεια στους εφέδρους του ισραηλινού στρατού, που καλούνται συχνά πυκνά να υποστηρίξουν το στράτευμα.

Θεωρητικά ο Νετανιάχου θα μπορούσε να παραμείνει στην πρωθυπουργία με κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτό θα περιόριζε το εύρος των κινήσεών του. Οι επόμενες προγραμματισμένες εκλογές στο Ισραήλ προορίζονται για τον φθινόπωρο του 2026.

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