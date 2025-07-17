Συρία: Ανατίθεται στους Δρούζους η ασφάλεια της Σουέιντα – Τουλάχιστον 350 οι νεκροί

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε ότι «μεταβιβάζεται σε τοπικές παρατάξεις και Δρούζους σεΐχηδες», με απόφασή του, η ευθύνη για την ασφάλεια στη νότια περιοχή της Σουέιντα, όπου σημειώνονται από την Κυριακή εθνοτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους πολιτοφύλακες και φυλές Βεδουίνων, στις οποίες σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ η Συρία κατήγγειλε ισραηλινές επιθέσεις στη Δαμασκό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», με το υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν το αρχηγείο του συριακού στρατού, άλλες στρατιωτικές υποδομές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, από τη μεριά του, είχε δηλώσει ότι τα πλήγματα ήρθαν ως απάντηση στην κλιμάκωση ανάμεσα στις δυνάμεις του συριακού στρατού και την κοινότητα των Δρούζων στα νότια της χώρας. Οι επιθέσεις είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα (14/7), προκειμένου – κατά το Ισράηλ – να προστατευθούν οι Δρούζοι, λόγω των στενών δεσμών τους με τη δρούζικη κοινότητα εντός Ισραήλ και στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

Αλ Σάρα: Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο – Θα λογοδοτήσουν όσοι πρέπει

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο de facto αρχηγός της Συρίας, υποσχέθηκε ότι θα «λογοδοτήσουν» οι δράστες εγκλημάτων εναντίον Δρούζων, καταδίκασε «τη στοχοποίηση μεγάλης κλίμακας πολιτικών και κυβερνητικών υποδομών» στη Συρία από τον στρατό του Ισραήλ, ενώ εξήρε τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Τουρκίας και αραβικών κρατών, που κατ’ αυτόν «έσωσε την περιοχή από άδηλη τύχη».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αλ Σάρα είπε επίσης ότι η προστασία των Δρούζων πολιτών και των δικαιωμάτων τους είναι «προτεραιότητά μας». Απευθυνόμενος στους Δρούζους πολίτες της Συρίας είπε: «Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια να σας παρασύρουν στα χέρια ενός εξωτερικού μέρους».

«Δεν είμαστε από εκείνους που φοβούνται τον πόλεμο. Έχουμε περάσει τη ζωή μας αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, αλλά έχουμε θέσει τα συμφέροντα των Σύρων πάνω από το χάος και την καταστροφή», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 350 νεκροί από το Σάββατο

Από το Σάββατο, εξαιτίας του βίαιου ξεσπάσματος στη Σουέιντα, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 350 άνθρωποι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή, πρόκειται για 79 μαχητές των Δρούζων, 55 αμάχους, 189 μέλη του στρατού ή δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών και 18 μαχητές που ανήκουν σε φυλές Βεδουίνων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ή σφαγές στο πλαίσιο διένεξης κοινοτήτων — στους οποίους προστίθενται 15 στρατιωτικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.