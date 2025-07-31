23:43 - 31 Ιουλ 2025

Υπουργείο Τουρισμού: Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών

Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) διοργανώνει μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη και Φως», η οποία θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα που συμπληρώνονται 48 χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, μέσω της ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής της ταυτότητας και της οργανικής διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον σύγχρονο πολιτισμό, όπως ακριβώς την εμπνεύστηκε και την υλοποίησε ο ΕΟΤ πριν από 70 χρόνια, το 1955, όταν ίδρυσε το Φεστιβάλ Αθηνών.

Η ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, αποτέλεσε τότε μια στρατηγική επιλογή και μια καινοτόμο πρωτοβουλία, που άλλαξε τα δεδομένα του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ σε ολόκληρη την πορεία του, αποτελεί τον μακροβιότερο πυλώνα πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας.

Η επετειακή αυτή βραδιά είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη προσωπικότητα της όπερας στον 20ό αιώνα, τη Μαρία Κάλλας, που υπήρξε εμβληματική μορφή στην ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η θρυλική Ελληνίδα σοπράνο έδωσε μορφή στην τελειότητα σε ό,τι αφορά το κλασικό ρεπερτόριο, συνδέοντας το όνομά της με κορυφαίες στιγμές του διεθνούς λυρικού θεάτρου.

Η αφιέρωση αυτής της επετειακής βραδιάς στην ασύγκριτη Κάλλας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο ως φόρος τιμής στο πρόσωπό της, αλλά και ως υπενθύμιση της διαχρονικής καλλιτεχνικής προσφοράς της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτιστικό στερέωμα.

Η επιλογή του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, ενός μοναδικής αξίας ιστορικού τοπόσημου στην καρδιά της Αθήνας κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία της Τέχνης στην Ελλάδα και δημιουργεί μια δυναμική γέφυρα μεταξύ του ιστορικού παρελθόντος της Αθήνας και του παρόντος της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η διάσημη Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, πλαισιωμένη από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θα ερμηνεύσει γνωστές άριες.

Το Υπουργείο Τουρισμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής επετειακής εκδήλωσης.

