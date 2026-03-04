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Παπαθανάσης: 2 εκατ. ευρώ για ανάπλαση στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς
Οικονομία
10:36 - 04 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: 2 εκατ. ευρώ για ανάπλαση στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η  ολοκληρωμένη ανάπλαση σε επιφάνεια 15.978 τ.μ., του κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κάτω Νεστορίου Καστοριάς.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000 ευρώ, περιλαμβάνει συνδυαστικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με τέσσερις τύπους οδοστρωσίας, την κατασκευή και αποκατάσταση λιθόκτιστων τοιχίων αντιστήριξης (αργολιθοδομές), καθώς και στοχευμένες αναπλάσεις σε σημεία ιδιαίτερου κοινωνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο προβλεπόμενος ανασχεδιασμός των διαδρομών και των κοινόχρηστων χώρων δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης, μειώνει τα σημεία επικινδυνότητας και εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, ενώ επιτυγχάνεται περιβαλλοντική αναβάθμιση με τη χρήση φυσικών υλικών και την ενίσχυση του πρασίνου μέσω νέων φυτεύσεων.

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