Κλιματική κρίση, γεωπολιτικές εντάσεις και ακρίβεια «καίνε» τον φετινό τουρισμό

Οι αποφάσεις των φετινών ταξιδιωτών επηρεάστηκαν σημαντικά από τρεις βασικούς παράγοντες: την κλιματική αλλαγή, την ασταθή γεωπολιτική κατάσταση και τις οικονομικές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Γαλλία, Ισπανία και Κροατία, μαζί με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή (όπου στην Κύπρο τουρίστες έβλεπαν ρουκέτες να εκτοξεύονται κοντά στις παραλίες), αποθαρρύνουν σημαντικά την τουριστική ζήτηση.

Η TUI, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς φορείς, αναφέρεται σε μείωση κρατήσεων προς τις ΗΠΑ. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Σεμπάστιαν Έμπελ, απέδωσε την πτώση αυτή σε παράγοντες όπως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ταξιδιώτες στα σύνορα. Αντίθετα, η Ευρώπη διατηρεί την ελκυστικότητά της ως προορισμός, χάρη σε σταθερές ισοτιμίες (όπως της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ) και στη γνωριμία των τουριστών με την ήπειρο, όπως σημειώνει ο Νίκολας Σμιθ της Thomas Cook.

Παρά τις πυρκαγιές, η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν δημοφιλείς χάρη στην πλούσια ιστορία, τη φιλοξενία και τη σχέση ποιότητας–τιμής. «Η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν επίσης σταθερά δημοφιλείς προορισμοί, παρά τις ειδήσεις για τις πυρκαγιές, χάρη στον ελκυστικό συνδυασμό ιστορίας, φιλοξενίας και καλής σχέσης ποιότητας-τιμής», ανέφερε. Ωστόσο, ο Σμιθ σημείωσε επίσης ότι «η Τουρκία βρίσκεται σε μια ελαφρώς δύσκολη κατάσταση. Ο πληθωρισμός έχει ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω, αλλά καθώς οι περισσότεροι κάνουν κρατήσεις all-inclusive, αυτό μετριάζεται κάπως».

Ταυτοχρόνως, παρατηρείται άνοδος στη ζήτηση για «coolcations», δηλαδή «δροσερές διακοπές», σε μέρη όπως Ισλανδία, Νορβηγία και Πολωνία. Οι πυρκαγιές παραμένουν κρίσιμο πρόβλημα για τους ταξιδιώτες, ιδίως μετά τους καύσωνες που χτύπησαν της Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Ο ειδικός σε θέματα ταξιδιωτικής ασφάλισης Ρις Τζόουνς από την GoCompare σημειώνει ότι λαμβάνει όλο και περισσότερες ερωτήσεις για το πώς πρέπει να γίνεται το ταξίδι όταν υπάρχει κίνδυνος ή ήδη εκδηλώνονται πυρκαγιές στον προορισμό.

Παρά ταύτα, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση των καταναλωτών να ανταλλάσσουν τη ζέστη με πιο δροσερούς προορισμούς, στο πλαίσιο των λεγόμενων «coolcations». Αυτό περιλαμβάνει ταξιδιώτες που στρέφονται πλέον σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία.

Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη αποτελούν ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα για τους ταξιδιώτες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς αναλυτές, μετά τους καύσωνες που προκάλεσαν φωτιές σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Ο αναλυτής και ειδικός σε θέματα ταξιδιωτικής ασφάλισης στην GoCompare, Ρις Τζόουνς, δήλωσε στο CNBC ότι ο ιστότοπος σύγκρισης τιμών δέχεται όλο και περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το πώς να χειριστεί κανείς τα ταξίδια σε μια περιοχή όπου σε κάποιο σημείο μαίνονταν πυρκαγιές ή όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.