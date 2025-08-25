Μαδούρο: Στέλνει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα της χώρας ενόψει αμερικανικής ναυτικής παρουσίας

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει 15.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς για να ενισχύσει την ασφάλεια στα σύνορα με την Κολομβία, ενόψει της αποστολής αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντιόσνταδο Καμπέλο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις αυτές έχουν ήδη αναπτυχθεί στις παραμεθόριες πολιτείες Ζούλια και Ταχίρα. Στο πλευρό τους, όπως ανέφερε, πρόκειται να προστεθούν επίσης πλωτά και εναέρια μέσα – μεταξύ αυτών σκάφη, αεροπλάνα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ο Καμπέλο τόνισε πως η απόφαση αυτή αποτελεί εντολή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, με σκοπό την εξασφάλιση της ειρήνης και την αποτροπή ενδεχόμενης εισβολής. «Αν επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα, δεν θα τα καταφέρουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η κινητοποίηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αποστολή τριών αμερικανικών πολεμικών πλοίων που μεταφέρουν συνολικά περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες. Ο στόχος της αποστολής, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, είναι η καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, ενώ, όπως αναφέρουν πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να εξετάσει το ενδεχόμενο μελλοντικών στρατιωτικών επεμβάσεων.

Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαδούρο είχε απορρίψει τις αναφορές για ενδεχόμενη αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, απηύθυνε έκκληση στον λαό της Βενεζουέλας να ενισχύσει τις πολιτοφυλακές. Η κρατική τηλεόραση της χώρας έχει ήδη αρχίσει να μεταδίδει διαφημίσεις που καλούν σε στρατολόγηση.

Ο Καμπέλο κάλεσε, επίσης, την Κολομβία να πράξει το ίδιο και να ενισχύσει τα δικά της σύνορα, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε καλό επίπεδο.