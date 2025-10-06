Κεφαλογιάννη: Ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, νομιμότητα και μέτρο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού βρέθηκε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε συνέντευξή της στο ERTNEWS, τονίζοντας ότι η επιτυχία του κλάδου δεν μετριέται μόνο με αριθμούς και ρεκόρ επισκεψιμότητας, αλλά και με σεβασμό στους κανόνες, τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

«Δεν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε μόνο μία και δύο καλές χρονιές στον τουρισμό και ακριβώς τώρα που έχουμε ρεκόρ, λέω ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να λέμε ότι το 2023 ήταν μία χρονιά ρεκόρ», υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση για τον τουρισμό, όπως το τέλος της κρουαζιέρας σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς. Όπως σημείωσε, «η εικόνα των κρουαζιερόπλοιων δεν είναι αυτή που θέλουμε να παρουσιάσουμε, δεν βοηθάει τελικά τις τοπικές κοινωνίες και δεν αντανακλά τον τουρισμό που επιδιώκουμε να προβάλλουμε διεθνώς».

Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού μέσω των τουριστικών σχολών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τουριστικές σχολές που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως αυτές στην Ανάβυσσο, στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι:

Στόχος είναι η αναβάθμιση των σχολών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Έλληνες σπουδαστές.

Οι σχολές θα λειτουργήσουν και ως πόλος έλξης για σπουδαστές από το εξωτερικό, που ενδεχομένως θα συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία στον ελληνικό τουρισμό.

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών υπογράφηκε πρόσφατα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα).

Σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στα εκπαιδευτικά ξενοδοχεία, γεγονός που αυξάνει την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. «Είμαι πραγματικά περήφανη γιατί τα στελέχη που βγαίνουν από αυτές τις σχολές αμέσως απορροφώνται από την αγορά εργασίας», τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο κλάδος της φιλοξενίας αποτελεί σοβαρή επιλογή καριέρας με σημαντικές προοπτικές. «Σιγά σιγά κερδίζουμε το στοίχημα της ποιοτικής ανάπτυξης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτή τη στρατηγική, η κυβέρνηση στοχεύει όχι μόνο στην ποσοτική αύξηση των επισκεπτών, αλλά και στη διασφάλιση βιώσιμου, ποιοτικού τουρισμού που ενισχύει την ελληνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.