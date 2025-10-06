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Τσουκαλάς: Εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση Τσίπρα - Η κυβέρνηση να απομονώσει τους Γεωργιάδηδες
Πολιτική
15:02 - 06 Οκτ 2025

Τσουκαλάς: Εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ η παραίτηση Τσίπρα - Η κυβέρνηση να απομονώσει τους Γεωργιάδηδες

Reporter.gr Newsroom
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Στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε σε τρία επίκαιρα ζητήματα: την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, και τα θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ.

Σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό» και χαρακτήρισε την εξέλιξη εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι αποτελεί ουσιαστικά «ρήξη σε ένα άλλο κόμμα».

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα περί περιορισμένης παρουσίας στη Βουλή, υπογράμμισε ότι «το κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων» και υπενθύμισε τη δράση του ΠΑΣΟΚ μέσω της Προανακριτικής Επιτροπής και διαδικασιών δυσπιστίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την παραπομπή πολιτικών προσώπων και την αποπομπή υπουργών.

Δημοσκοπήσεις και ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

  • Το 63% των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή, «σύνθημα ΠΑΣΟΚ».
  • Το ποσοστό όσων προτιμούν κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ είναι ίσο, 30%-30%.
  • Άνω του 50% των πολιτών υποστηρίζει πρόωρες εκλογές, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

«Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου, σχολιάζοντας τις συνεχείς επιθέσεις της κυβέρνησης κατά του κόμματος. «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, θα υπάρξει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».

Απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απομονώσει τις δυνάμεις των άκρων.

«Είναι λυπηρό να γίνεται έρμαιο ακροδεξιών μια ιστορική παράταξη», είπε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επενδύει πλέον στον διχασμό. Τόνισε την ανάγκη η κυβέρνηση να «απομονώσει τους Γεωργιάδηδες και άλλους με παρόμοια ρητορική» και να σταματήσει τις «τοξικές επιθέσεις κατά των πολιτών».

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ: Σαφείς αρμοδιότητες και διαφάνεια

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε επίσης στην παρέμβαση του Νίκου Μπουνάκη και του Κώστα Σκρέκα σχετικά με τις αρμοδιότητες των ΚΥΔ και της ΑΑΔΕ. Ανέγνωσε την απάντηση του κ. Βορίδη, σύμφωνα με την οποία η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα αγροτεμάχια με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ για επιβεβαίωση μόνιμης κατοχής και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ελέγχους αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα, η οποία ανήκει στην ΑΑΔΕ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε προσπάθειες φθηνού αντιπερισπασμού και συγκάλυψης, ενώ υπενθύμισε ότι στελέχη που εμφανίζονται στη δικογραφία είναι κυρίως «γαλάζιοι», σε αντίθεση με τις επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ. «Τι έχουμε λοιπόν στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη;» αναρωτήθηκε και απάντησε: «Έναν άνθρωπο που δεν είναι στην δικογραφία ενώ οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” είναι. Όσοι είναι στη δικογραφία είναι όλοι γαλάζιοι. Ο κ. Μπουνάκης μόλις είπε ότι δέχεται να έρθει στην εξεταστική για να λάμψει η αλήθεια. Ο κ. Μπουκώρος θα έρθει; Πότε θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης; Ο Φραπές; Ο Χασάπης; Η κα Σεμερτζίδου; Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500 και εσείς που υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν οι ίδιοι λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό. Το πιο ενοχλητικό είναι ο εμπαιγμός – την ίδια ώρα που ζητάνε άπλετο φως, εκείνη την ώρα οργανώνουν τη συγκάλυψη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αφοσιωμένο στην κοινοβουλευτική δράση και την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας, επισημαίνοντας τη διαφορά στάσης απέναντι στα εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων, τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις και τις διαδικασίες ελέγχου των δημόσιων αρμοδιοτήτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 15:10
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