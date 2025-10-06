ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουκουλόπουλος για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε διαρκή λιτότητα
Πολιτική
15:18 - 06 Οκτ 2025

Κουκουλόπουλος για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε διαρκή λιτότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προσεκτική ανάγνωση του προσχεδίου Προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε τον κύκλο της, σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, μετά την δημοσιοποίηση του προσχεδίου για τον Προϋπολογισμό τη Δευτέρα (6/10). 

«Πριν τις προβλέψεις για το 2026, αξίζει να σταθούμε στα μεγέθη του Προϋπολογισμού της φετινής χρονιάς, που αναθεωρούνται με το προσχέδιο. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έπεσε έξω στο ρυθμό ανάπτυξης που κλείνει χαμηλότερα από τις προβλέψεις της πριν ένα χρόνο και αντίστροφα στον πληθωρισμό που κλείνει ψηλότερα», αναφέρει ακόμη και προσθέτει:

«Δεν είναι η πρώτη φορά, πρόκειται για δυο μέτωπα στα οποία σταθερά αποτυγχάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα, γιατί οι ίδιοι το δημιούργησαν χέρι- χέρι με τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ, που λυμαίνονται τη χώρα.

Στάθηκαν ανίκανοι να αξιοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, γιατί το μόνο σχέδιο που είχαν και υπηρέτησαν “μέχρι κεραίας” ήταν η προνομιακή χρηματοδότηση των φίλων τους.

Στο δικό τους Μεσοπρόθεσμο, Ιούλιος 2021, είχαν προβλέψει πραγματική ανάπτυξη για τα έτη 2023-25, σωρευτικά, στο 12,3% και επιτυγχάνουν μόλις 6,3%, δηλαδή σχεδόν το μισό.

Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη της κυβέρνησης για πραγματική ανάπτυξη λίγο πάνω από το 2% το 2026, αυτή βασίζεται στην προσδοκία απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη με βάση τις θλιβερές επιδόσεις της μέχρι σήμερα. Το πραγματικό ερώτημα που δεν απαντάει το προσχέδιο είναι η επόμενη μέρα, αφού το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026.

Όσο για την ορατή αποκλιμάκωση του χρέους, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στον πληθωρισμό και στα πλεονάσματα της υπερφορολόγησης. Με στοιχειώδη αναπτυξιακή αξιοποίηση των πόρων που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το χρέος θα είχε αποκλιμακωθεί ταχύτερα και κυρίως με πιο υγιή τρόπο.

Χωρίς πραγματική ανάπτυξη και ικανοποιητικές αμοιβές στους εργαζόμενους και με το κόστος ζωής στα ύψη, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται παγιδευμένη σε διαρκή λιτότητα και τα μέτρα της ΔΕΘ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη ζοφερή πραγματικότητα.

Η συνέχεια αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα στη σχετική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.», καταλήγει ο κ. Κουκουλόπουλος.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 15:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!
Πολιτική

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας
Πολιτική

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:59

Καλαφάτης: Με το έργο PREVENT DisCC συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:45

Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:34

Διαλέξτε εδώ ποια νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ προτιμάτε

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 23:30

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 23:25

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:16

Σύρος: Νεκρή με μαχαιριά στην πλάτη 41χρονη εργαζόμενη του ΕΚΑΒ – Συνελήφθη ζευγάρι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 23:15

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Πολιτική
23/07/2026 - 23:05

Πλεύρης για Αναθεώρηση Συντάγματος: Ζητά ευρεία στήριξη για τη συνταγματική κατοχύρωση σημαίας και γλώσσας

Αυτοδιοίκηση
23/07/2026 - 23:00

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:45

Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή

Υγεία
23/07/2026 - 22:30

Ο Εαυτός μέσα από το πρίσμα της νευροεπιστήμης: Τι μας διδάσκει το μοντέλο Internal Family Systems (IFS)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:26

Τραμπ: Ανακοίνωσε επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου – Στο επίκεντρο η ΤΝ

Πολιτική
23/07/2026 - 22:16

Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ): Επικοινωνιακές φιέστες πάνω στα συντρίμμια της Θεσσαλίας!

Ειδήσεις
23/07/2026 - 22:15

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

Πολιτική
23/07/2026 - 21:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 21:25

Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Εργασιακά
23/07/2026 - 21:15

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Υγεία
23/07/2026 - 21:00

Καύσωνας και Ασφάλεια Τροφίμων: Τα 10 «SOS» φαγητά που θέλουν προσοχή και ο «κανόνας της μιας ώρας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 20:55

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

Ακίνητα
23/07/2026 - 20:45

Εθνική Στρατηγική Στέγασης: Σχέδιο €6,5 δισ. για 20.000 νέες προσιτές κατοικίες και 8.500 φοιτητικές εστίες

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:33

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Πολιτική
23/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/07/2026 - 20:20

ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Πολιτική
23/07/2026 - 20:17

Αιχμές Μητσοτάκη στα εγκαίνια του Ε65: Εδώ πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 20:05

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει «κοντά» σε «μαζική επίθεση» στο Ιράν – Δεν έχουν πονέσει αρκετά

Οικονομία
23/07/2026 - 19:59

ΕΚΤ: Παρουσιάζει τα 10 νέα σχέδια του ευρώ και ζητά από τους πολίτες να ψηφίσουν

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 19:47

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Οικονομία
23/07/2026 - 19:45

Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Πολιτική
23/07/2026 - 19:30

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 19:20

Ηλεκτρικά πατίνια με κανόνες: Το νέο αυστηρό πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ