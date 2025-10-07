Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» στα «Danish Travel Awards 2025»

Μια ακόμη σημαντική διάκριση προστέθηκε για την Ελλάδα στην αγορά της Δανίας, καθώς ανακηρύχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στα «Danish Travel Awards».

Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση στον κλάδο του τουρισμού, που διοργανώνεται από τις εταιρείες TravelMedia Nordic, Standby.dk, Check–in.dk και Turisme24.dk. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες, βάσει έρευνας που πραγματοποιείται από την EPINION, ενώ απονέμονται και τρία ειδικά βραβεία, τα οποία επιλέγονται από επιτροπή κριτών.

Η 28η τελετή απονομής των βραβείων για το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 560 επαγγελματιών του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη Δανία. Στην κατηγορία «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» η Ελλάδα συναγωνίστηκε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης την κορυφαία διάκριση.

Το βραβείο παρέλαβε η κα Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, υπεύθυνη για τις Βόρειες και Βαλτικές χώρες.

Η βράβευση της Ελλάδας επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ζήτηση και το σταθερό ενδιαφέρον της δανικής αγοράς για τον ελληνικό προορισμό τα τελευταία χρόνια, κατατάσσοντάς τη στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών.