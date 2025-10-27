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To Υπουργείο Τουρισμού και o EOT στο συνέδριο “World Tourism Communication Forum” στην Αρμενία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:34 - 27 Οκτ 2025

To Υπουργείο Τουρισμού και o EOT στο συνέδριο “World Tourism Communication Forum” στην Αρμενία

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Άντζελα Βαρελά, εκπροσώπησε το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο συνέδριο “World Tourism Communication Forum” με θέμα Tourism Talks: Connecting People, Places, and Perspectives (Dialogue for Trust, Inclusion, and Sustainability) το οποίο διοργάνωσαν στο Yerevan Αρμενίας, το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και η Εθνική Επιτροπή για την Τουρισμό.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Πρόεδρος του ΕΟΤ είχε την ευκαιρία να συζητήσει για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας κο Gevorg Papoyan, την κα Lusine Gevorgyan Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού της Δημοκρατίας της Αρμενίας, τον Α.Ε. Πρέσβη κο Δημήτριο Ράλλη, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του BSEC PERMIS, την εκπρόσωπο του UN Tourism κα Sofia Gutierrez Αναπλ. Διευθύντρια Βιώσιμου Τουρισμού και Ανθεκτικότητας του UN Tourism καθώς και με τους λοιπούς εμπειρογνώμονες για τον Τουρισμό που συμμετείχαν .

Την 24η Οκτωβρίου 2025, η Πρόεδρος του ΕΟΤ συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με θέμα Telling Our Story Right: Aligning Narratives for Stronger Destination Branding” το οποίο συντόνισε ο κος Sergey Stanovkin, Εμπορικός Αντιπρόσωπος του BBC Studios στην Ευρασία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αρμενία, η κα Βαρελά, συνοδευόμενη από τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Yerevan κο Χρήστο Σοφιανόπουλο και την Διευθύνουσα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Yerevan κα Ευτυχία Μπακοπούλου, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ελληνο-Αρμενικό Κολλέγιο Τουρισμού Υπηρεσιών και Βιομηχανίας Τροφίμων του Yerevan όπου και συναντήθηκε με τον Διευθυντή ko Arthur S. Ghazaryan, τους διδάσκοντες και σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων που φέτος,πολλοί από τους οποίους ομιλούν την Ελληνική γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω διασύνδεση του Ελληνο-Αρμενικού Κολλεγίου με την Ελλάδα σε ζητήματα τουριστικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών σε ξενοδοχεία της χώρας μας.

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