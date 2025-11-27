Υπουργείο Τουρισμού: Κλειδί το χωροταξικό για την επόμενη μέρα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από το υπουργείο Τουρισμό στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επισημαίνοντας ότι ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την ισορροπημένη ανάπτυξη των προορισμών, με γνώμονα τις επιβαρύνσεις και τις δυνατότητές τους.

«Η Ελλάδα είναι ακόμα συνώνυμη του καλοκαιριού, της ομορφιάς, του πολιτισμού, της φιλοξενίας. Είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος της ταυτότητάς μας», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο Τουρισμός αλλάζει – Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης.

Όπως ανέφερε, «στοίχημα τώρα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτά, εμπλουτίζοντάς τα με νέες εμπειρίες, με ποιοτικές υπηρεσίες, με μια πιο σύγχρονη αισθητική. Διατηρώντας όμως, πρώτα και πάνω απ’ όλα, αυτή τη μοναδική ελληνική αυθεντικότητα που μας ξεχωρίζει από αντίστοιχους προορισμούς ανά την υφήλιο και προχωρώντας πάντα σε αρμονία με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Μόνο έτσι αυτή η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού των τελευταίων χρόνων μπορεί τελικά να γίνει εγγύηση ευημερίας, που θα απλώνεται με τη σειρά της σε όλους τους Έλληνες.

Αρκεί να αξιοποιήσουμε έξυπνα τα μοναδικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτουμε: τη φύση, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, παράλληλα, όμως, με την επιχειρηματική τόλμη η οποία ανέκαθεν μας χαρακτήριζε. Με μια ρεαλιστική γνώση των δυνατοτήτων μας, αλλά και με συναίσθηση των ρίσκων και της ευθύνης μας απέναντι στις επόμενες γενιές»,

Όλγα Κεφαλογιάννη

«Η πρόοδος του ελληνικού τουρισμού είναι μια συλλογική επιτυχία, αποτέλεσμα συνεκτικής εθνικής πολιτικής και συνεργασίας Πολιτείας, ιδιωτικού τομέα και εργαζομένων» τόνισε η στην ομιλία της η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Υπουργός έκανε απολογισμό της πορείας του ελληνικού τουρισμού κατά τα τελευταία έτη και παρουσίασε τις προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.

«Όσα πετύχαμε, τα πετύχαμε μαζί», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, με πάνω από 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2024 και ταξιδιωτικές εισπράξεις 21,6 δισ ευρώ.

Σε ότι αφορά το 2025 ανέφερε το 9μηνο του 2025 έχουμε αύξηση 9% σε έσοδα και 4% σε αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 - έτους ρεκόρ.

Πρόσθεσε ότι οι επιδόσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα κανενός «αυτόματου πιλότου».

Είναι προϊόν συντεταγμένης κυβερνητικής στρατηγικής για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Στη συνέχεια η κα. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του Πρωθυπουργού στην επανεκκίνηση του τουρισμού μετά την πανδημία, που επέτρεψε στην Ελλάδα να ανακάμψει πιο γρήγορα από άλλες ανταγωνιστικές χώρες.

«Αυτή η επιτυχημένη διαχείριση σε εκείνη τη δύσκολη συγκυρία από τον Πρωθυπουργό, έδειξε όχι μόνο ηγετικές ικανότητες αλλά και την ωριμότητα του ελληνικού τουρισμού συνολικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αποκτά ισχυρότερο ρόλο και στην Ευρώπη, μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού από τον Έλληνα Επίτροπο της ΕΕ κο. Απόστολο Τζιτζικώστα, επισημαίνοντας ότι η χώρα συμμετέχει δυναμικά στη διαμόρφωση της κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό που θα παρουσιαστεί το 2026.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, ανέφερε ότι βασίζεται στο μέτρο, στην ισορροπία και στη βιωσιμότητα. Όπως τόνισε, η νέα πραγματικότητα απαιτεί πολιτικές που προστατεύουν τον τόπο, αναδεικνύουν την ταυτότητα των προορισμών και υπηρετούν τον άνθρωπο. «Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί τη χώρα και όχι η χώρα τον τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός έκανε αναλυτική αναφορά στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο 2012 - 2015, οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, στη θεσμοθέτηση νέων μορφών τουριστικών καταλυμάτων όπως τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, στην κατάργηση της προέγκρισης αδειοδότησης και στη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, στο Υπουργείο Τουρισμού.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, όπως η στρατηγική για τον ορεινό τουρισμό, που εφαρμόστηκε το 2025, με πρωτοβουλίες όπως η ρύθμιση που επιτρέπει πλέον στα χιονοδρομικά κέντρα να λειτουργούν 12 μήνες τον χρόνο, με δυνατότητα ανάπτυξης νέων μορφών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η θεσμοθέτηση του «Προορισμού Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού» και η ενίσχυση της προβολής των ορεινών προορισμών.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του νέου συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, αποτέλεσμα συνεργασίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο εστιάζει στη βιώσιμη λειτουργία και στην εξοικονόμηση πόρων.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες και νομιμότητα, παρουσιάζοντας τις προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας για τη βραχυχρόνια μίσθωση που θεσμοθετήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και εφαρμόζονται με ελέγχους από την 1η Οκτωβρίου.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», που ενίσχυσε την επισκεψιμότητα σε λιγότερο γνωστούς και ορεινούς προορισμούς κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε επίσης στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, επισημαίνοντας ότι ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την ισορροπημένη ανάπτυξη των προορισμών, με γνώμονα τις επιβαρύνσεις και τις δυνατότητές τους.

Κλείνοντας, η κα. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αλλάζει σε διεθνές επίπεδο και ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην προσαρμογή, αλλά πρωταγωνιστεί. «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο, ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει. Θα χτίσουμε μαζί το μέλλον με σεβασμό, ισορροπία και όραμα και σας καλώ όλους να γράψουμε μαζί την επόμενη λαμπρή σελίδα του ελληνικού τουρισμού.», κατέληξε η Υπουργός.

Απόστολος Τζιτζικώστας

Τοποθέτηση στην εκδήλωση έκανε και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ κος Απόστολος Τζιτζικώστας. Όπως υπογράμμισε, «δεν έχουμε την πολυτέλεια να πορευτούμε με εργαλεία και νοοτροπίες του χθες. Η απάντηση της ΕΕ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη, κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, την οποία θα παρουσιάσω την άνοιξη. Είναι η στρατηγική που θα καθορίσει το ευρωπαϊκό τουριστικό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία. Και θέλω να είμαι σαφής: η Ελλάδα έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωσή της. Οι ανάγκες, οι ιδέες, οι προοπτικές της χώρας ακούστηκαν και συνεχίζουν να ακούγονται. Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον ενός τουρισμού πιο έξυπνου, πιο δίκαιου, πιο βιώσιμου, πιο ανταγωνιστικού. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη».

Shaikha Al Nowais

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε η νεοεκλεγείσα Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κα Shaikha Al Nowais, η οποία ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των διεθνών τουριστικών εξελίξεων.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Έλενα Ράπτη, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, καθώς και η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας κα Φανή Παπαθωμά, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Νατάσα Αδαμοπούλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών–Αττικής–Αργοσαρωνικού κ.Ευγένιος Βασιλικός, και ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης κ. Νίκος Σταμπολίδης.

Τέλος, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών του κλάδου, καθώς και άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες.